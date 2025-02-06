«موانئ دبي» تنجز 88.3 مليون حاوية خلال 2024

دبي (الاتحاد)

قامت الموانئ ومحطات الحاويات التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» بمناولة 88.3 مليون حاوية نمطية قياس عشرين قدماً في عام 2024، بزيادة بلغت نسبتها 8.3% على أساس سنوي على الرغم من التحديات الصعبة، التي واجهها الاقتصاد الكلي والمخاوف حول آفاق نمو التجارة العالمية.

ووفق بيان صحفي، استفادت أعمال الخدمات اللوجستية العالمية في المجموعة، التي تتمتع حالياً بقدرة التعامل مع أكثر من 100 مليون حاوية نمطية قياس عشرين قدماً عبر عملياتها في 78 دولة، من الاستثمار طويل الأمد في البنية التحتية مما ساهم في تحقيق النمو القوي واستقبال السفن التجارية في محطاتها.

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»: إننا استثمرنا أكثر من 11 مليار دولار أميركي خلال السنوات العشر الماضية في موانئ عالمية المستوى والبنية التحتية اللوجستية المتقدمة، لتسهيل حركة التدفق التجاري، ويمثل هذا الأداء القياسي دليلاً آخر على أن استثماراتنا طويلة الأمد توفر الخدمات المناسبة لمتعاملينا في المواقع المناسبة.

وأضاف أنه مع الاستمرار في توسيع حضورنا ضمن سلاسل التوريد العالمية عبر تعزيز قدراتنا اللوجستية المتكاملة، فإننا على ثقة من أن سوق الحاويات سيواصل نموه، وأن لدينا القدرة على خدمة هذه القطاع، ومهما تكن التحديات على المدى القصير، فإننا سنظل متفائلين بشأن آفاق التجارة العالمية.

واحتل ميناء بوسورجا في الإكوادور، على الساحل الغربي لأمريكا الجنوبية، المرتبة الأولى من حيث الأداء بين محفظة المرافق التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية، حيث سجل ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 87% في حجم المناولة، ليصل إلى ما يقرب من مليون حاوية نمطية قياس عشرين قدماً.

وشهدت موانئ سان أنطونيو في تشيلي، وياريمجا في تركيا، وتشيناي في الهند، وكالاو في بيرو، وأنتويرب في بلجيكا، ولندن جيتواي في المملكة المتحدة، نمواً مزدوج الرقم.كما حقق ميناء جبل علي التابع لمجموعة موانئ دبي العالمية، زيادةً بلغت 7% زيادة في المناولة مقارنة بعام 2023.

وفي الوقت نفسه، أضافت الموانئ والمحطات الجديدة ما يقرب من مليون حاوية نمطية قياس عشرين قدماً إلى الحجم الإجمالي. ويشمل ذلك الاندماج مؤخراً بين مجموعة موانئ دبي العالمية ومجموعة إيفياب في تركيا، والعمليات الجديدة في ميناء دار السلام في تنزانيا، ومحطة الحاويات الجديدة في بيلاوان، إندونيسيا.