«موانئ أبوظبي» تتعاون مع «سي إم إيه سي جي إم» في الكونغو



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، عن إبرام اتفاقية مساهمين مع مجموعة «سي إم إيه سي جي إم»، إحدى أكبر الشركات العالمية في مجال الحلول اللوجستية والشحن البحري والبري والجوي، وذلك عبر شركة «سي إم إيه تيرمينالز» التابعة لها، يتم بموجبها تطوير وإدارة وتشغيل محطة «نيو إيست مول» متعددة الأغراض، في بوانت نوار بجمهورية الكونغو-برازافيل، وذلك في أعقاب حصول مجموعة موانئ أبوظبي على امتياز لتشغيل المحطة لمدة 30 عاماً قابلة للتمديد في يونيو 2023.

وبموجب هذه الاتفاقية، تم تأسيس مشروع مشترك فيما بين مجموعة موانئ أبوظبي ومجموعة «سي إم إيه سي جي إم» تمتلك فيه مجموعة موانئ أبوظبي حصة الأغلبية، وذلك لتطوير وإدارة وتشغيل محطة «نيو إيست مول» متعددة الأغراض في ميناء بوانت نوار، والتي ستقوم بمناولة الحاويات والبضائع العامة والسائبة والبضائع الأخرى في أكبر ميناء في البلاد المطلة على المحيط الأطلسي في منطقة وسط غرب إفريقيا.

ومن خلال الامتياز الذي حصلت عليه مجموعة موانئ أبوظبي، فمن المتوقع أن تخصص استثمارات تصل إلى 220 مليون دولار أمريكي (807 مليون درهم) خلال المرحلة الأولى من المشروع لبناء جدار رصيف بطول 400 متر، وغاطس بعمق يصل إلى 16 متراً، بالإضافة إلى منطقة لوجستية على مساحة 10 هكتارات.

وتعزز هذه الاتفاقية الجديدة الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مجموعة موانئ أبوظبي ومجموعة «سي إم إيه سي جي إم»، لا سيما مع تدشين محطة «سي إم إيه تيرمينالز ميناء خليفة» في شهر ديسمبر الماضي، وهي محطة حاويات بقيمة 3.1 مليار درهم (845 مليون دولار أمريكي)، والتي ستزيد من الطاقة الاستيعابية لمناولة الحاويات في ميناء خليفة البالغة 7.8 مليون حاوية نمطية في عام 2024 بنسبة 33%، بما يعادل 2.6 مليون حاوية نمطية.

وفي جمهورية الكونغو، تعتلي مجموعة»سي إم إيه سي جي إم«المركز الأول من حيث الصادرات، والمرتبة الثانية من حيث الواردات وخدمات إعادة الشحن، وتبلغ حصتها الإجمالية في سوق حجم مناولة الحاويات في البلاد نحو 35%.

ومن المقرر أن يقوم المشروع المشترك بتشغيل المحطة من خلال «عدة مستخدمين»، وستحتفظ مجموعة موانئ أبوظبي بحصة الأغلبية المسيطرة في إدارة وتشغيل المحطة، مما يتيح لها إدراج عمليات المحطة بالكامل ضمن نتائجها المالية الموحدة.

وبهذه المناسبة، قال محمد عيضة المنهالي، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمجموعة موانئ أبوظبي:«تعزز هذه الاتفاقية شراكتنا الاستراتيجية مع مجموعة «سي إم إيه سي جي إم» في العديد من الأسواق والمشاريع على امتداد خطوط التجارة العالمية، وكان آخرها تدشين محطة «سي إم إيه تيرمينالز ميناء خليفة» في ديسمبر الماضي. ويأتي تعاوننا اليوم في ميناء بوانت نوار تأكيداً لاستمرار هذه الشراكة، وانسجاماً مع رؤية قيادتنا الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة الرامية إلى توسيع نطاق الشراكات الاقتصادية المستدامة مع الأسواق الناشئة ذات الإمكانات الواعدة، مما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية ويعزز تنافسية الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي. وإننا إذ نتطلع إلى تطوير وإدارة المرحلة الأولى من محطة «نيو إيست مول» متعددة الأغراض بالتعاون مع مجموعة «سي إم إيه سي جي إم»، فإننا نؤمن بأن هذه الشراكة ستضع جمهورية الكونغو برازافيل في مفترق طرق التجارة البحرية، تماشياً مع توقعات النمو السنوي بنسبة 3% إلى 5% في أحجام مناولة الحاويات المتوقعة في البلد على المدى المتوسط».

وقالت كريستين كابو وهرل، نائب الرئيس التنفيذي للأصول والعمليات في مجموعة «سي إم إيه سي جي إم» :«يمثل استثمارنا مع مجموعة موانئ أبوظبي في ميناء بوانت نوار أحدث أوجه التعاون الاستراتيجي بين شركة سي إم ايه تيرمينالز ومجموعة موانئ أبوظبي، حيث نعمل على تمكين الموانئ والبنية التحتية البحرية الحديثة والمستدامة لاستشراف المرحلة القادمة من التجارة العالمية. وإننا نتطلع من خلال هذا التعاون المستدام إلى تنشيط العمليات التشغيلية وتحفيز عجلة الاقتصاد، ودعم أنشطة الاستيراد والتصدير في جمهورية الكونغو».