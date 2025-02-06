75.8 مليار درهم صافي أرباح 14 بنكاً مدرجاً عن 2024

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

ارتفع إجمالي صافي الأرباح (بعد خصم الضرائب) لعدد 14 بنكاً مدرجاً في أسواق الأسهم المحلية، ليتجاوز 75.84 مليار درهم، فيما أعلن11 بنكاً عن توزيعات أرباح مقترحة تفوق 30.12 مليار درهم.

وحسب رصد أجرته «الاتحاد» للبيانات المالية المجمعة للبنوك، التي أعلنت عن نتائج أعمالها، حتى يوم أمس فقد حقق «الإمارات دبي الوطني» أعلى صافي ربح عن العام 2024 تجاوز 23 مليار درهم بنسبة نمو على أساس سنوي 7%، وتلاه «أبوظبي الأول» بقيمة 17.1 مليار درهم بنمو 4%، ثم «أبوظبي التجاري» بصافي ربح سنوي 9.42 مليار درهم (15%)، ثم «بنك المشرق» بنحو 9.01 مليار درهم بنسبة نمو 4% على أساس سنوي، و«مصرف أبوظبي الإسلامي» بقيمة 6.1 مليار درهم وبنمو (26%). وجاء «دبي التجاري» في المركز السادس بقيمة صافي ربح تتجاوز 3 مليارات درهم (20%)، وتلاه «الإمارات الإسلامي» بنحو 2.8 مليار درهم (32%)، ثم «رأس الخيمة الوطني» بصافي ربح 2.07 مليار درهم (16%)، و«الشارقة الإسلامي» بقيمة 1.04 مليار درهم وبنسبة نمو على أساس سنوي (24.5%)، ويليه «الفجيرة الوطني» بنحو 850 مليون درهم (17.2%)، في حين حلَّ «أم القيوين الوطني» في المركز الحادي عشر محققاً 506 ملايين درهم بنمو (0.7%)، وتلاه «مصرف عجمان» بنحو 401 مليون درهم، وبنسبة نمو على أساس سنوي 213% بعد تحوله من الخسارة إلى الربح، ثم «العربي المتحد» بقيمة 301 مليون درهم (18%)، وأخيراً «البنك التجاري الدولي» بقيمة 202 مليون درهم وبنسبة نمو على أساس سنوي (18.2%).

وبتحليل نتائج أعمال البنوك عن العام 2024 يتضح أن صافي أرباح 9 بنوك في أبوظبي بلغت 37.59 مليار درهم، تشكل نسبة 49.6% من إجمالي صافي أرباح 14 بنكاً، في حين استحوذت 5 بنوك مدرجة في سوق دبي المالي على نسبة 49.6% بعد تحقيق صافي أرباح قدرة 37.52 مليار درهم، كان الجزء الأكبر منها لبنك الإمارات دبي الوطني (23 مليار درهم) والمشرق (9 مليارات درهم).

وأظهرت البيانات المجمعة للبنوك المدرجة أن بنك «أبوظبي الأول» أعلن عن أعلى توزيعات أرباح مقترحة بقيمة 8.3 مليار درهم، وتلاه «الإمارات دبي الوطني» بمقترح توزيع 6.32 مليار درهم، ثم «أبوظبي التجاري» بنحو 4.32 مليار درهم، فبنك «المشرق» بقيمة 4.23 مليار درهم، وجاء «أبوظبي الإسلامي» في المركز الخامس مقترحاً توزيعات نقدية بقيمة 3.03 مليار درهم، ويليه «دبي التجاري» بنحو 1.51 مليار درهم، ثم «رأس الخيمة الوطني» بتوزيعات تتجاوز المليار درهم، ثم «الشارقة الإسلامي» بنحو 459 مليون درهم، و«الفجيرة الوطني» بنحو 387 مليون درهم، و«أم القيوين الوطني» الذي اقترح مجلس إدارته توزيعات بقيمة 360 مليون درهم، وأخيراً «مصرف عجمان» بقيمة 197 مليون درهم.

ووفقاً لبيانات توزيعات الأرباح عن العام 2023، فقد بلغ إجمالي توزيعات الأرباح النقدية لعدد 11 بنكاً مدرجاً نحو 32 مليار درهم وهي أبوظبي الأول، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي التجاري، المشرق، دبي الإسلامي، أبوظبي الإسلامي، دبي التجاري، رأس الخيمة الوطني، الشارقة الإسلامي، أم القيوين الوطني، الفجيرة الوطني.

ويلاحظ أن «بنك دبي الإسلامي» لم يفصح عن نتائج أعماله أو مقترح التوزيعات حتى الآن. وجاءت توزيعات 2023 موزعة بواقع استحواذ 7 بنوك مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية على النصيب الأكبر من إجمالي التوزيعات النقدية بما نسبته 50.1% أو ما قيمته 15.95 مليار درهم، بينما وصل نصيب 4 بنوك مدرجة في سوق دبي المالي ما نسبته 49.8% من التوزيعات الإجمالية بقيمة 15.86 مليار درهم.