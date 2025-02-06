280 مليون درهم صافي أرباح رأس الخيمة العقارية في 2024

رأس الخيمة (الاتحاد)

أعلنت شركة رأس الخيمة العقارية (ADX: RAKPROP) المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن نتائجها المالية الموحدة لعام 2024 والتي أظهرت النمو المالي المستمر والتطورات الاستراتيجية التي تضع الشركة على طريق عجلة النمو في عام 2025.وحققت الشركة نموًا قياسيًا في الإيرادات بنسبة 40% على أساس سنوي لترتفع إلى 1.4 مليار درهم مقارنة بـ مليار درهم في 2023 في حين ارتفعت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 52% لتصل إلى 308 ملايين درهم مقارنة بـ 202 مليون درهم في الفترة نفسها من العام السابق، وذلك استمرارًا لجهودها الاستثنائية في التطوير العقاري خلال 2023.

وارتفع صافي الربح بنسبة 32% ليصل إلى 280 مليون درهم مقارنةً بـ 202 مليون درهم في 2023 ما يعكس قدرة الشركة على تحقيق رؤيتها الاستراتيجية واستدامة أدائها المالي.

وزادت إجمالي الأصول بنسبة 24% لتصل إلى 8.01 مليار درهم في 31 ديسمبر 2024 مقارنةً بـ 6.46 مليار درهم في نهاية عام 2023.

ووصلت حقوق المساهمين في نهاية عام 2024 إلى 5.53 مليار درهم مقارنةً بـ 4.30 مليار درهم في العام السابق.

وأرجعت الشركة في بيان لها نمو أدائها المالي إلى المبيعات القوية في المشاريع الرئيسة في القطاعات السكنية والتجارية والضيافة، إلى جانب جهود مجلس الإدارة لضمان تكاليف منضبطة ورفع كفاءة التشغيل.

وأسهمت الإيرادات من أصول الضيافة والتجزئة والتأجير بمبلغ 261 مليون درهم ما يعكس الطلب المستقر على محفظة الشركة، والتي تستمر في تقديم تدفقات نقدية مستقرة تعزز من الاستقرار المالي والربحية طويلة الأجل.

وقال عبد العزيز عبدالله الزعابي، رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية إن "رأس الخيمة العقارية" حققت عامًا آخر من النمو المالي القوي، ما يعكس قوة رؤيتنا وثقة شركائنا.. إن أداءنا المالي القوي يعكس حجم الطلب المستمر على المشاريع التطويرية عالية الجودة في رأس الخيمة إلى جانب قدرتنا على توقع احتياجات السوق وابتكار وجهات تعزز المشهد العقاري في الإمارة".

وأضاف أنه "مع دخولنا عام 2025، نحن على أعتاب مرحلة توسعية حاسمة، يقودها إطلاق المخطط الرئيسي لوجهة "ميناء" بقيمة استثمارية تصل إلى 5 مليارات درهم، وهو مشروع تحولي سيجعل رأس الخيمة تحتل الريادة كأفضل وجهة للعيش في الإمارة".

من جهته، ذكر سامح مهتدي، الرئيس التنفيذي لـ "رأس الخيمة العقارية" أن عام 2025 سيشهد نموًا واسعًا بعد أن كان عام 2024 عامًا للتحضير الاستراتيجي، والعام الاستثنائي الذي شهدته الشركة في 2023.

وأضاف أن الإقبال السريع على المرحلة الأولى من مشروع ميراسول-أول مشاريعنا التي أُطلقت في «وجهة ميناء» خلال 2025- يعكس الطلب القوي على مشاريعنا والثقة الكبيرة في رؤيتنا.

وأوضح أن قيمة المشاريع قيد التطوير بلغت 1.9 مليار درهم ما يوفر رؤية واضحة لعائدات الشركة خلال السنوات القادمة ويمثل القطاع السكني 49% من إجمالي أصول الشركة، ما يعادل 8.01 مليار درهم حتى ديسمبر 2024، ما يؤكد التزامها بتقديم مساحات معيشية استثنائية تعزز مكانة رأس الخيمة وجهة متميزة.