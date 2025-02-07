النفط يتجه لتسجيل ثالث انخفاض أسبوعي

ارتفعت أسعار النفط قليلا في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الجمعة لكنها تتجه لتسجيل ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتا إلى 74.44 دولار للبرميل بحلول الساعة 0150 بتوقيت جرينتش، وتتجه للتراجع بواقع 3.2 بالمئة هذا الأسبوع في أكبر انخفاض منذ سبتمبر 2024.

كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسعة سنتات إلى 71.70 دولار للبرميل، ويتجه للانخفاض بمقدار 2.7 بالمئة على أساس أسبوعي.

وستكون هذه هي المرة الأولى في خمسة أشهر التي تشهد فيها الأسعار انخفاضا لثلاثة أسابيع متتالية.

وانخفضت أسعار النفط عند التسوية أمس الخميس بعد أن تعهد ترامب مجددا بزيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط.



