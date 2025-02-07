«جمارك أبوظبي» تنظم ملتقى «رحلتنا للمستقبل»



أبوظبي (الاتحاد)

نظمت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي ملتقى الشركاء تحت شعار: «رحلتنا للمستقبل»، بهدف تعزيز التعاون والتكامل مع شركائها الاستراتيجيين من مختلف القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، واستعراض الخطط والرؤى المستقبلية للعمل الجمركي والأهداف الاستراتيجية التي تنسجم مع التوجهات الاقتصادية الشاملة لإمارة أبوظبي، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لدولة الإمارات.

وأكد فهد غريب الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في جمارك أبوظبي، خلال الكلمة الافتتاحية أهمية الشراكات الاستراتيجية التي تمثل دعامة أساسية في مسيرة جمارك أبوظبي نحو ترسيخ ريادتها العالمية لإيمانها بضرورتها في دعم الجهود التنموية، وتحقيق قفزات نوعية تعزز المكانة التنافسية على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

وأشاد الشامسي بدور شركاء جمارك أبوظبي الفاعل في دعم رحلة التحول الاستراتيجي، وتحقيق الأهداف المشتركة، لاسيما في مجال إنجاز المشاريع الاستراتيجية الجمركية، وتسهيل حركة العبور عبر المنافذ الحدودية، وتقليص رحلات المتعاملين باختصار الوقت والجهد، وتعزيز التكامل الرقمي وإدارة البيانات، بما يسهم في ترسيخ الريادة الجمركية دولياً، وتحقيق مؤشرات التنافسية العالمية.

واستعرض المهندس خالد المرزوقي، مدير إدارة التطوير والتخطيط الاستراتيجي في جمارك أبوظبي أهداف الخطة الاستراتيجية 2024-2028 وحزمة المبادرات والمشاريع المستهدفة والتوجهات الرائدة التي تأتي وفق أفضل الممارسات العالمية لرفع كفاءة العمليات التشغيلية، من خلال الاستفادة من أحدث الحلول التكنولوجية والأنظمة المتطورة، ما يخدم تحقيق مفهوم الحدود الذكية، ويضمن توفير بيئة تجارية آمنة وسلسة.

وفي ختام الملتقى، كرمت «جمارك أبوظبي» شركاءها الاستراتيجيين الذين كان لهم دور محوري في دعم مسيرة التحول الاستراتيجي وتكريس ريادتها العالمية، وذلك تقديراً لتعاونهم المثمر والتزامهم المستمر بتعزيز التكامل لتحقيق التطلعات والأهداف، بما يخدم المصالح الوطنية المشتركة.