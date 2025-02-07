«فاو»: انخفاض مؤشر أسعار الغذاء خلال يناير

جنيف (وام)

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «فاو» انخفاض مؤشر أسعار الغذاء التابع للمنظمة وهو المؤشر المرجعي لأسعار السلع الغذائية العالمية خلال شهر يناير الماضي بمتوسط ​​124.9 نقطة بانخفاض بلغ 1.6% مقارنة بمستواه في ديسمبر الماضي وأرجعت ذلك إلى الانخفاضات الكبيرة في الأسعار الدولية للزيوت النباتية والسكر.

وكشفت «فاو» في تقرير صدر في جنيف اليوم أن المؤشر الذي يتتبع التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية لمجموعة من السلع الغذائية المتداولة عالمياً ارتفع بنسبة 6.2% مقارنة بمستواه قبل عام واحد غير أنه ظل أقل بنسبة 22.0 في المائة عن ذروته التي بلغها في مارس 2022.

ونوهت إلى أن مؤشر أسعار السكر التابع للمنظمة انخفض بنسبة 6.8% عن ديسمبر و18.5% عن مستواه قبل عام وعزت ذلك إلى تحسن آفاق العرض العالمي نتيجة للطقس المواتي عموماً في البرازيل وقرار الحكومة الهندية استئناف صادرات السكر.

وأشارت إلى أن مؤشر أسعار الزيوت النباتية انخفض بنسبة 5.6% خلال يناير مقارنة بالشهر السابق عليه على الرغم من أنه ظل أعلى بنسبة 24.9% عن العام الماضي وجاء ذلك مدفوعاً بشكل أساسي بانخفاض الأسعار العالمية لزيوت النخيل وبذور اللفت في حين ظلت أسعار زيوت الصويا ودوار الشمس مستقرة.

وأوضحت أن مؤشر أسعار اللحوم انخفض بنسبة 1.7% في يناير بينما ارتفع مؤشر أسعار الحبوب بنسبة 0.3% عن ديسمبر لكنه ظل أقل بنسبة 6.9% عن مستواه في يناير من العام 2024 في حين انخفضت أسعار تصدير القمح بشكل طفيف فقط في حين ارتفعت أسعار الذرة وأعادت ذلك إلى انخفاض توقعات الإنتاج والمخزون في الولايات المتحدة الأميركية.

وأشار التقرير إلى أن مؤشر أسعار الأرز انخفض بنسبة 4.7% في يناير وسط إمدادات وفيرة قابلة للتصدير في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر أسعار الألبان بنسبة 2.4% عن ديسمبر وبنسبة 20.4% عن مستواه في يناير من العام 2024.

