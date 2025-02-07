6.7 مليار درهم إيرادات فندقية لـ«أجمل شتاء في العالم» خلال 5 دورات

أبوظبي (وام)

حققت حملة «أجمل شتاء في العالم»، خلال نسخها الخمس، نتائج كبيرة على مستوى إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة التي بلغت نحو 6.7 مليار درهم.

وسجلت الحملة خلال خمس سنوات، نمواً كبيراً في إيرادات المنشآت الفندقية بنسبة 90% حيث بلغت الإيرادات في النسخة الأولى مليار درهم، فيما وصلت إلى 1.9 مليار درهم في النسخة الخامسة التي اختتمت مؤخراً.

وأسهمت الحملة منذ نسختها الأولى في تعزيز التنمية المستدامة لقطاع السياحة الإماراتي عبر تنشيط حركة السياحة الداخلية على مستوى الدولة، واجتذاب السياح من أرجاء العالم كافة للاستمتاع بشتاء الإمارات.

ونجحت الحملة خلال السنوات الماضية بالوصول إلى أكثر من 1.2 مليار شخص حول العالم، وأظهرت معالم دولة الإمارات ووجهاتها المتنوّعة بصورة متميزة وعرّفت المشاهد في المنطقة والعالم على كنوز الدولة السياحية والطبيعية.

وسجلت الحملة إقبالاً لافتاً وتفاعلاً متميزاً على شبكات التواصل الاجتماعي، كما حظيت باهتمام وتغطية إعلامية واسعة على المستويات كافة المحلي والإقليمي والعالمي.

يذكر أن النسخة الأولى من حملة «أجمل شتاء في العالم» انطلقت في ديسمبر 2021، وذلك بالتزامن مع اعتماد استراتيجية السياحة الداخلية في دولة الإمارات الهادفة إلى تطوير منظومة سياحية تكاملية على مستوى الدولة لتنظيم السياحة الإماراتية المحلية، وذلك بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات المحلية والاتحادية المختلفة المعنية بقطاع السياحة والتراث والثقافة والترفيه المجتمع.

وتحولت الحملة إلى محطة سنوية مهمة لمضاعفة جاذبية الإمارات السياحية، وتنشيط هذا القطاع في جميع مناطق الدولة من خلال توحيد الجهود لتسليط الضوء على التنوع الواسع في وجهات الجذب الذي تتميز به الإمارات وثراء التجارب والمنتجات السياحية التي تقدمها للزوار والسياح من داخل الدولة وخارجها.