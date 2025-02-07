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اقتصاد

أحمد بن سعيد يزور مركز تدريب الطيارين في فلاي دبي

أحمد بن سعيد يزور مركز تدريب الطيارين في فلاي دبي
7 فبراير 2025 19:14

دبي (الاتحاد)
 تفقد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لفلاي دبي سير العمل في مركز فلاي دبي لتدريب الطيارين المتوقع افتتاح أبوابه خلال الأسابيع القادمة.

خلال زيارة سموه، قام بجولة في جهاز محاكاة الطيران الكامل (FFS) ومرافق التدريب. 

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كما تضمنت الجولة زيارة لغرف الإحاطة والفصول الدراسية وغرف التدريب عالية التقنية القائمة على التكنولوجيا بالإضافة إلى أجهزة محاكاة الطيران الكامل من طراز بوينغ 737.
وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لفلاي دبي: «يسعدني أن أرى مركز فلاي دبي الجديد لتدريب الطيارين أصبح حقيقة واقعة اليوم. ويعد مركز تدريب الطيارين جزءاً حيوياً من استراتيجية نمو فلاي دبي ويعكس التزامها الثابت بالابتكار والكفاءة التشغيلية والتميز. سيسهم هذا الاستثمار في قدراتنا الداخلية في تعزيز الكفاءة التشغيلية والتكلفة ودعم الطموحات المستقبلية مع استمرار الناقلة في تنمية وحدات وبرامج تدريب الطيارين لتعزيز مكانة دبي كمحور عالمي للطيران».
يعد مركز تدريب الطيارين ومحاكاة الطيران الكامل الجديد الذي تبلغ تكلفته ملايين الدولارات ويمتد على مساحة تصل إلى 38,000 قدم ويوفر سعة تزيد عن 43,000 ساعة تدريب سنوياً. كما أن التصميم المعماري للمبنى يوفر مرونة أكبر للتوسع في المستقبل. كما تم تركيب جهازي محاكاة الطيران الكامل ومن المقرر إضافة جهازين آخرين إلى المنشأة قبل نهاية العام 2026.

أحمد بن سعيد
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