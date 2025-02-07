مكتوم بن محمد: تأهيل كوادر إماراتية مبدعة

دبي (الاتحاد)

أطلق مركز دبي المالي العالمي، «برنامج دبي للخبراء الماليين» بهدف تطوير الجيل القادم من القياديين الإماراتيين، الذين يتصدرون قيادة الابتكار في المؤسسات المالية على مستوى دبي والإمارات والعالم.

يأتي البرنامج، بالشراكة مع مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، وهو مصمّم لتعزيز المعرفة والمهارات والقدرات لدى الإماراتيين في قطاع الخدمات المالية، من خلال رحلة تعليمية متميزة تجمع بين تعليم تنفيذي عالمي المستوى، وإتاحة الوصول إلى كبار المبتكرين والتنفيذيين من مستوى الإدارة العليا، وتنمية العقلية الريادية وتطوير المهارات القيادية.

وأكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، أن إمارة دبي مستمرة في تأهيل الكوادر الإماراتية المبدعة وتمكينها من الحصول على أرقى المعارف والخبرات ترجمةً لرؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهاته الرامية إلى إطلاق البرامج النوعية بغرض تأهيل كفاءات قيادية وطنية، قادرة على ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً رئيساً للاقتصاد العالمي، وتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33».

من جانبه، أكد معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، أن برنامج دبي للخبراء الماليين يجسّد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في بناء أجيال مؤهلة لقيادة المشاريع التحولية الكبرى، والقطاعات الاقتصادية الرئيسة، والوصول إلى تولي مسؤولية الإدارة والتطوير والابتكار في مؤسسات مالية رائدة محلياً وعالمياً.

بدوره، قال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي إنه مع استمرارنا في تطوير جيل جديد من القادة الإماراتيين، تم تصميم برنامج دبي للخبراء الماليين لتطوير المواهب الوطنية بأحدث الأدوات والخبرات في الخدمات المالية ومهارات القيادة، بما يتماشى مع استراتيجية مركز دبي المالي العالمي 2030 التي تركز على قيادة مستقبل التمويل، وأجندة دبي الاقتصادية (D33).

يستهدف البرنامج مواطني دولة الإمارات الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و35 عاماً، ممن يمتلكون خبرة مهنية تتراوح بين 5 و10 سنوات بما في ذلك العمل في القطاع المالي، مع أساس تعليمي قوي، على أن يكون المترشح قائد فريق أو مدير مشروع استراتيجي، ويتمتع بسمات القيادة والدافع لتحقيق النجاح، وسيتم تقييم واختيار المرشحين من خلال تحليل كفاءاتهم القيادية والمالية بشكل شامل.

ويتألّف برنامج دبي للخبراء الماليين من 6 عناصر تشتمل على مساقات تركز على القيادة والابتكار في الخدمات المالية المستقبلية بالتعاون مع جامعة أكسفورد، وشراكات عالمية في «سيليكون فالي» في الولايات المتحدة، ودورات تدريبية متقدمة مع موجهين وخبراء ورواد في المجال المالي والمواضيع المتعلقة بالابتكار والقيادة.



تأسيس المركز

احتفل مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، في سبتمبر الماضي بمرور 20 عاماً على تأسيسه، حيث خرّج أكثر من 850 شخصية قيادية إماراتية في مختلف القطاعات والتخصصات تسهم على نحو فعّال في الارتقاء بالمسيرة التنموية في الدولة وتحقيق أهدافها المستقبلية وطموحها منهم 7 وزراء، و10 وكلاء وزارات، و17 من مدراء العموم، و89 من المدراء التنفيذيين والنواب.

وقدّم المركز منذ تأسيسه دورات تدريبية قيادية لمنتسبي برامجه بالتعاون مع ما يزيد على 300 خبير قيادي محلي وعالمي وأكثر من 55 جامعة عالمية وشركة استشارية قيادية. ويهدف مركز محمد بن راشد لإعداد القادة إلى «إعداد قادة الغد»، وتحديد وبناء وتطوير القيادات الإماراتية على المستويات كافة، عبر برامج نوعية وأنشطة هادفة تسهم في تأهيل شخصيات قيادية تتمتع بمهارات حيوية متنوعة، وتستطيع التكيّف مع المستجدات والتعامل مع التغيرات بمرونة وذكاء، وتتمتع بالكفاءة وسعة الاطلاع التي تؤهلها لاتخاذ قرارات جوهرية وابتكار الحلول لتحديات المستقبل.