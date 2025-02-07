27 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية خلال أسبوع

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

سجلت القيمة السوقية للأسهم المدرجة بالأسواق المالية المحلية، مكاسب بلغت قيمتها 27 مليار درهم خلال 5 جلسات مع نهاية تداولات الأسبوع، بحسب البيانات الصادرة عن سوقي أبوظبي ودبي الماليين.

وأظهرت البيانات أن مكاسب القيمة السوقية خلال تداولات الأسبوع، جاءت بدعم من توالي نتائج الأعمال الإيجابية للشركات المدرجة لاسيما بنك أبوظبي الأول، الذي أسهم في ارتفاع مكاسب سوق أبوظبي إلى 14 مليار درهم، في حين بلغت مكاسب القيمة السوقية لأسهم دبي 13 مليار درهم.

وخلال تعاملات الأسبوع، بلغت القيمة الإجمالية للتداولات في الأسواق المالية المحلية نحو 8.1 مليار درهم، بعدما تم التداول على 2.1 مليار سهم، من خلال 173 ألف صفقة تم تنفيذها على مدار الأسبوع.



سوق أبوظبي

وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على ارتفاع نسبي نسبته 0.12% ليربح 11.57 نقطة، ويغلق عند مستوى 9586 نقطة، مقارنة مع 9574 نقطة بنهاية الأسبوع السابق.

وشهد المؤشر تذبذباً خلال الأسبوع، حيث سجل أعلى مستوى عند 9609 نقاط في حين بلغ أدنى مستوى للمؤشر خلال الأسبوع 9524.2 نقطة.

وكانت نتيجة تداولات الأسبوع ارتفاع أسعار أسهم 47 شركة مقابل تراجع أسعار 42 شركة، فيما أغلقت 28 شركة مستقرة.

وشهد السوق إبرام 106 آلاف و696 صفقة خلال الأسبوع الماضي، تم من خلالها تداول 1.22 مليار سهم بقيمة إجمالية جاوزت 5.423 مليار درهم.

وربحت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العاصمة نحو 14 مليار درهم لتبلغ في نهاية الأسبوع 2.998 تريليون درهم مقارنة مع القيمة السوقية بنهاية الأسبوع السابق البالغة 2.984 تريليون درهم.

وقال أسامة العشري، خبير أسواق المال، وعضو جمعية التحليل الفني – بريطانيا، إن مؤشر سوق أبوظبي مازال يتداول قرب أعلى مستوياته التاريخية، مع الإشارة باستمرار الاتجاه الصعودي للمؤشر على المديين المتوسط و القصير، ما يفسر المزيد من الاستقرار في التداول عند المستويات الحالية، بل وسهولة استهداف المؤشر الصعود لمستويات سعرية جديدة على المدى القصير، مرجعاً ذلك إلى الدعم من المزيد من النتائج المالية المتميزة لشركات سوق أبوظبي التي أعلنت عن نتائجها المالية عن العام المنصرم 2024 خلال الأسبوع الماضي.

وأضاف العشري، أن النتائج المالية التي أعلنها «بنك أبوظبي الأول» أظهرت نمواً قوياً في الأرباح حيث أحرز البنك نمواً ملحوظاً في الإيرادات التشغيلية بنسبة 15% إلى نحو 31.6 مليار درهم، كذلك فقد نمت الإيرادات الدولية بنسبة 32% بالمقارنة بالعام السابق، و بلغ صافى إيرادات الفوائد ما قيمته 19.6 مليار درهم بزيادة قدرها 8% عن العام السابق.

وأوضح أن الإيرادات غير المشتملة على الفوائد ارتفعت بنسبة 29% بالمقارنة بالعام السابق لتصل إلى 12 مليار درهم، مع ملاحظة الزيادة في القروض والسُّلف بنسبة تزيد بمقدار 9% والزيادة في حجم الودائع بنحو 3% عن العام السابق.

وأكد أنه من الناحية الفنية فإن سهم «بنك أبوظبي الأول» يتداول قرب أعلى مستوياته التي حققها في عام 2024 حيث أغلق في نهاية تداولات الأسبوع عند مستوى 14.12 درهم بالتزامن مع أحجام تداول متميزة، مشيراً إلى أن خريطة اتجاه السهم للمدى المتوسط تشير إلى سهولة تحقيق مستهدفات صعود جديدة قد يصل مداها إلى مستوى المقاومة الرئيسي عند 15.75 درهم كمستهدف أول على المدى المتوسط، وربما سوف يكون هذا الارتفاع بدعم من النتائج المالية القياسية للبنك لعام 2024، فهي المرة الأولى في تاريخه التي تقارب فيها أرباحه السنوية 20 مليار درهم.



سوق دبي

سجل المؤشر العام لسوق دبي المالي ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأسبوع الماضي ليربح نحو 58.3 نقطة ويغلق مرتفعاً بنسبة 1.12%، عند مستوى 5238.39 نقطة مقارنة بنحو 5180.3 نقطة في نهاية الأسبوع السابق.

وشهد المؤشر تذبذبات خلال الأسبوع حيث بلغ أعلى مستوي 5260.33 نقطة مقابل أدنى مستوى عند 5129.1 نقطة.

وجاء ارتفاع المؤشر بعد أن ربحت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق نحو 13 مليار درهم لتبلغ 916.236 مليار درهم مقارنة بنحو 903.139 مليار درهم بنهاية الأسبوع السابق.

وبلغت قيمة التداول الإجمالية 2.7 مليار درهم بعد تداول 872.62 مليون سهم خلال 66 ألفاً و403 صفقات.

وذكر العشري، أن مؤشر سوق دبي ما زال يتداول بدوره قرب أعلى مستوياته خلال 5 سنوات وما زال يتداول إيجابياً في المستويات الحالية، ما يعد باستهداف مستويات سعرية جديدة صعوداً على المدى القصير بدعم من النتائج المالية للشركات والمتوقع أن تكون جيدة.

وأظهرت بيانات سوق دبي المالي أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم، بلغت خلال الأسبوع الماضي نحو 1.406 مليار درهم لتشكل ما يقارب من 51.97% من إجمالي قيمة المشتريات، فيما بلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال الفترة نفسها نحو 1.338 مليار درهم لتشكل ما نسبته 49.47% من إجمالي قيمة المبيعات، وليبلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 67.6 مليون درهم، كمحصلة (شراء).

ومن جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي 1.808 مليار درهم تشكل نسبة 66.85% من إجمالي قيمة التداول، وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المبيعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين نحو 1.842 مليار درهم لتشكل ما نسبته 68.1% من إجمالي قيمة التداول.

ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي نحو 33.71 مليون درهم، كمحصلة (بيع). وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق دبي المالي بقيمة 1.299 مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 1.367 مليار درهم، لتكون محصلة تعاملاتهم (بيعاً) بقيمة 67.6 مليون درهم.

وبلغت محصلة تعاملات الأفراد خلال الأسبوع 33.71 مليون درهم كمحصلة (بيع) بعد أن قاموا بشراء أسهم بقيمة 896.79 مليون درهم وباعوا بقيمة 863 مليون درهم.