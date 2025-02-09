الإثنين 10 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

التعريفات الجمركية تضغط على الأسهم الأميركية

التعريفات الجمركية تضغط على الأسهم الأميركية
9 فبراير 2025 13:36

شريف عادل (واشنطن)
تراجعت الأسهم الأميركية في تعاملات الجمعة، متأثرة بالأخبار المتعلقة بفرض تعريفات جمركية جديدة وتزايد توقعات ارتفاع التضخم، لتمحو المؤشرات الرئيسية مكاسب الساعات الأولى، وتنهي الأسبوع في المنطقة الحمراء.

وعكست المؤشرات الرئيسية توجهها قبل انتصاف جلسة آخر أيام الأسبوع مع إعلان الرئيس دونالد ترامب عن نيته فرض تعريفات جمركية انتقامية على الشركاء التجاريين، وهو ما فسره محللون برفع نسبة الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الأميركية، لجميع السلع، بهدف معادلة النسب التي يتم فرضها على الولايات المتحدة.
وبنهاية تعاملات الجمعة، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 444 نقطة، أو بنسبة 0.99%، ليغلق عند 44.303، كما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.95% ليصل إلى 6.025، في حين انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.36%، ليغلق عند 19.523. 
وأدت خسائر يوم الجمعة إلى وضع المؤشرات الرئيسية في المنطقة السلبية على مستوى الأسبوع.

وقال ترامب، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الياباني الزائر شينجيرو إيشيبا: «سأعلن الأسبوع المقبل عن التعريفات المتبادلة، بحيث يتم معاملتنا بشكل عادل مع الدول الأخرى». 
وأشارت بعض بيانات معنويات المستهلكين وسوق العمل الصادرة في وقت سابق إلى ارتفاع محتمل في التضخم، مما أدى إلى ارتفاع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أكثر من 4.5% عند أعلى مستوى لها خلال الجلسة.

أخبار ذات صلة
التعريفات الجمركية تعصف بالأسهم الأميركية
تباين مؤشرات الأسهم الآسيوية بعد تراجع أسهم «وول ستريت» من أعلى مستوياتها
التعريفات الجمركية
الأسهم الأميركية
آخر الأخبار
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
اقتصاد
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
4 فبراير 2025
برشلونة يُلاحق «200 هدف» وأكثر من 13 «نتيجة قياسية»!
الرياضة
برشلونة يُلاحق «200 هدف» وأكثر من 13 «نتيجة قياسية»!
اليوم 21:09
«مجلس الحكماء» بالتنمية الأسرية يحيي التراث الإماراتي بـ«قصر الحصن»
الترفيه
«مجلس الحكماء» بالتنمية الأسرية يحيي التراث الإماراتي بـ«قصر الحصن»
اليوم 21:00
مركز الشباب العربي يطلق تقرير «تنافسية الشباب العربي»
علوم الدار
مركز الشباب العربي يطلق تقرير «تنافسية الشباب العربي»
اليوم 20:51
هاري بطل التحمل ينجز «تحدي الإمارات السبع» في وقت قياسي
الرياضة
هاري بطل التحمل ينجز «تحدي الإمارات السبع» في وقت قياسي
اليوم 20:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©