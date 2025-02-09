التعريفات الجمركية تضغط على الأسهم الأميركية

شريف عادل (واشنطن)

تراجعت الأسهم الأميركية في تعاملات الجمعة، متأثرة بالأخبار المتعلقة بفرض تعريفات جمركية جديدة وتزايد توقعات ارتفاع التضخم، لتمحو المؤشرات الرئيسية مكاسب الساعات الأولى، وتنهي الأسبوع في المنطقة الحمراء.



وعكست المؤشرات الرئيسية توجهها قبل انتصاف جلسة آخر أيام الأسبوع مع إعلان الرئيس دونالد ترامب عن نيته فرض تعريفات جمركية انتقامية على الشركاء التجاريين، وهو ما فسره محللون برفع نسبة الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الأميركية، لجميع السلع، بهدف معادلة النسب التي يتم فرضها على الولايات المتحدة.

وبنهاية تعاملات الجمعة، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 444 نقطة، أو بنسبة 0.99%، ليغلق عند 44.303، كما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.95% ليصل إلى 6.025، في حين انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.36%، ليغلق عند 19.523.

وأدت خسائر يوم الجمعة إلى وضع المؤشرات الرئيسية في المنطقة السلبية على مستوى الأسبوع.



وقال ترامب، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الياباني الزائر شينجيرو إيشيبا: «سأعلن الأسبوع المقبل عن التعريفات المتبادلة، بحيث يتم معاملتنا بشكل عادل مع الدول الأخرى».

وأشارت بعض بيانات معنويات المستهلكين وسوق العمل الصادرة في وقت سابق إلى ارتفاع محتمل في التضخم، مما أدى إلى ارتفاع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أكثر من 4.5% عند أعلى مستوى لها خلال الجلسة.