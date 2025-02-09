معرض صيانة الطائرات 2025 ينطلق غداً في دبي



دبي (الاتحاد)

تنطلق، غداً الاثنين، الدورة الأكبر على الإطلاق من معرض ومؤتمر الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات ومعرض الشرق الأوسط للتصميم الداخلي للطائرات 2025 في مركز دبي التجاري العالمي، بحضور مجموعة من القادة العالميين في سلسلة توريد قطاع الطيران.تجمع الفعالية أكثر من 260 جهة عارضة، وما يزيد على 100 شركة خطوط جوية، وأكثر من 60 جهة مشترية ضمن برنامج المشترين الحصري، بالإضافة إلى أكثر من 50 متحدثاً من قادة القطاع، يناقشون التقنيات المتطورة والتوجهات والحلول التي ترسم ملامح مستقبل قطاع الطيران التجاري في المنطقة، وتستمر الفعالية يومي 10 و11 فبراير.

وتتيح الفعالية فرصة الحضور مجاناً للمسجلين مسبقاً، وتوفر منصة مثالية للتواصل مع القادة الإقليميين. وتناقش منصة جو لايف ثياتر العديد من المواضيع الاستراتيجية، بما فيها التحديات التي تواجه القوة العاملة وسلاسل التوريد، وممارسات الاستدامة، وتحسين إدارة الأسطول، وأحدث التطورات التكنولوجية، مع توفير رؤى إقليمية حول الهند وسوق الشحن. وتركز جلسات معرض الشرق الأوسط للتصميم الداخلي للطائرات على التكنولوجيا المتطورة لمقصورات الطائرات، والذكاء الاصطناعي، ومنصات الترفيه والتواصل على متن الرحلات الجوية، وتدعيم المقصورات، بالإضافة إلى نقاشات حول الاستدامة والشؤون الجيوسياسية.

ويضم معرض ومؤتمر الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات، بوصفه أكبر فعالية متخصصة في المجال في المنطقة، مجموعة من العارضين الذين يمثلون جميع مستويات سلسلة التوريد، بمن فيهم مزوّدو خدمات الصيانة، ومصنّعو هياكل الطائرات والمحركات، وموزّعو قطع الطائرات، ومزوّدو خدمات سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية، والمختصون في الأجزاء والشؤون الهندسية ومعدات الهبوط والإضاءة والطلاء والتفكيك ومعدات الاختبار والأدوات وغيرها.

ومن المتوقع حضور أكثر من 7,000 زائر من مختلف أنحاء العالم لحضور الفعاليتين، بالإضافة إلى منصة جو لايف ثياتر، التي تستضيف جلسات حوارية مع نخبة من الخبراء، وتشمل دراسات الحالة وعروضاً يقدمها قادة قطاع الطيران الإقليميون والعالميون، مما يوفر استراتيجيات عملية للتعامل مع التحديات التي تواجه القطاع، ويعزز مكانة المنصة كمركز لقيادة الفكر. ويشهد قطاع الطيران في المنطقة توسعاً كبيراً في ضوء تنامي مكانة الشرق الأوسط بوصفه مركزاً عالمياً للطيران، حيث يزداد الطلب على الطائرات الجديدة وتحديث الأساطيل وخدمات التحول الرقمي.

ويستضيف معرض الشرق الأوسط للتصميم الداخلي للطائرات، أكبر تجمع لشركات تصميم مقصورات الطائرات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، مجموعة من الجهات العارضة، التي تستعرض التحسينات على تجربة الركاب ومقصورات الطائرات الداخلية، والابتكارات التكنولوجية على متن الرحلات.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال إيمريك ميشان، نائب الرئيس لشؤون المبيعات في الشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة الخطوط الجوية الفرنسية للصناعات وكي إل إم للهندسة والصيانة: «يسرنا في شركة الخطوط الجوية الفرنسية للصناعات وكي إل إم للهندسة والصيانة المشاركة في معرض ومؤتمر الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات في دبي، الذي يجمع أبرز الجهات الفاعلة في القطاع، ويوفر منصة حيوية تتيح لشركات الطيران والشركات المصنعة للمعدات الأصلية ومزودي خدمات الصيانة والإصلاح والتجديد، فرصة التواصل وتبادل الأفكار في مجال صيانة الطائرات. ونحن ملتزمون بتقديم حلول مستقبلية مخصصة لتلبية الاحتياجات المتغيرة لعملائنا. كما نتطلع إلى التعاون مع شركائنا وعملائنا لمناقشة سبل مواجهة التحديات التشغيلية من خلال الابتكار وزيادة الكفاءة».