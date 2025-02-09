الإثنين 10 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«ديوا» تعتمد المتر المكعب وحدة لقياس استهلاك المياه

هيئة كهرباء ومياه دبي
9 فبراير 2025 15:38

دبي (الاتحاد)
 أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، البدء باستخدام وحدة المتر المكعب بدلاً من الجالون الإمبريالي لقياس حجم استهلاك المياه، وذلك اعتباراً من دورة الفوترة لشهر مارس 2025. 
ويأتي ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (85) لسنة 2023، وامتثالاً للقرار الوزاري رقم (43) لسنة 2024 الصادر عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بشأن إلغاء العمل بوحدة الجالون في عدادات المياه في الدولة.وحول هذه الخطوة، قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نحرص دائماً على الامتثال للمتطلبات التنظيمية المحلية والعالمية لضمان مواكبة خدماتنا لأعلى معايير الجودة والكفاء والاعتمادية والتوافرية. ويشكل اعتماد المتر المكعَّب كوحدة قياس موحَّدة ومعترف بها عالمياً بدلاً من الجالون الإمبريالي، خطوة مهمة نحو تعزيز المواءمة مع أفضل الممارسات العالمية، حيث سيسهم هذا التغيير في تسهيل المقارنات المعيارية بين القطاعات المختلفة، ودعم جهودنا في تقديم خدمات عالمية المستوى، وتعزيز ريادة الهيئة في الابتكار والاستدامة، بما يصب في مصلحة المتعاملين وجميع المعنيين».
يشار إلى أن العدادات الذكية الحالية التي تم تركيبها لدى المتعاملين، متوافقة بالفعل مع نظام القياس بالمتر المكعب، ولن تكون هناك حاجة لتغيير عدادات المتعاملين. وفي إطار حرصها على اعتماد التغيير بسهولة وسلاسة، ستبدأ الهيئة بتضمين كلتا الوحدتين (المتر المكعب والجالون) في فواتير المياه ولوحة البيانات الخاصة بالمتعاملين، تمهيداً لاعتماد الوحدة الجديدة بشكل نهائي اعتباراً من دورة الفوترة لشهر مارس 2025.

هيئة كهرباء ومياه دبي
آخر الأخبار
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
اقتصاد
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
4 فبراير 2025
برشلونة يُلاحق «200 هدف» وأكثر من 13 «نتيجة قياسية»!
الرياضة
برشلونة يُلاحق «200 هدف» وأكثر من 13 «نتيجة قياسية»!
اليوم 21:09
«مجلس الحكماء» بالتنمية الأسرية يحيي التراث الإماراتي بـ«قصر الحصن»
الترفيه
«مجلس الحكماء» بالتنمية الأسرية يحيي التراث الإماراتي بـ«قصر الحصن»
اليوم 21:00
مركز الشباب العربي يطلق تقرير «تنافسية الشباب العربي»
علوم الدار
مركز الشباب العربي يطلق تقرير «تنافسية الشباب العربي»
اليوم 20:51
هاري بطل التحمل ينجز «تحدي الإمارات السبع» في وقت قياسي
الرياضة
هاري بطل التحمل ينجز «تحدي الإمارات السبع» في وقت قياسي
اليوم 20:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©