«مالية عجمان» تنظم «هاكاثون الابتكار المالي»

عجمان (الاتحاد)

أطلقت دائرة المالية في عجمان فعاليات «هاكاثون الابتكار المالي» الذي يعقد خلال الفترة من 10 إلى 13 فبراير 2025 بمشاركة ممثلين عن الشركاء من الجهات الحكومية والموردين والمتعاملين وأفراد المجتمع، وذلك بهدف تحفيز روح الابتكار الجماعي من أجل الوصول إلى حلول مبتكرة تسهم في تمكين المجتمع ودعم العمل المالي الحكومي.

يشمل الهاكاثون جلسات عصف ذهني تهدف إلى توعية المشاركين بمفهوم الابتكار وأدواته، وتطبيقها لإيجاد حلول إبداعية للتحديات المتعلقة بالإجراءات المالية، وإجراءات التوريد، إضافة إلى استخدام وسائل الدفع الإلكتروني والترويج لها.

وأكد مروان آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، أن «شهر الإمارات تبتكر» يشكّل منصة وطنية مهمة لترسيخ ثقافة الإبداع والابتكار في مختلف القطاعات، ما يسهم في تحقيق رؤية الإمارات نحو مستقبل أكثر تطوراً وازدهاراً، مشيراً إلى أن هذه المبادرة «تأتي في إطار التزام الدائرة بتعزيز الابتكار في القطاع المالي الحكومي، وتقديم حلول فعّالة ومستدامة لمختلف التحديات التي تواجه شركاءنا والمتعاملين والمجتمع بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة في الإمارة».

وأضاف: «المساهمة بشكل فاعل في شهر» الإمارات تبتكر«تعكس حرصنا على دعم مستهدفات عام المجتمع عبر تشجيع العقول المبدعة على الإسهام في رسم ملامح مستقبل مالي مستدام من خلال تقديم أفكار وتصوّرات تساعد على وضع حلول للتحديات المالية الراهنة والمستقبلية، وذلك ضمن شراكة شاملة بين الحكومة والقطاع الخاص وأفراد المجتمع وطلبة الجامعات. إن إشراك جميع الأطراف في جلسات الهاكاثون يترجم التزامنا بتطوير آليات حديثة تسهم في تحسين كفاءة العمل المالي وتعزيز تجربة المتعاملين».

ويضم الهاكاثون أربع جلسات، تجمع الأولى منها الموظفين المتخصصين في الشأن المالي من الجهات الحكومية لمناقشة التحدّيات التي تواجه هذه الدوائر في أمور مثل: تحديات تسجيل الإيرادات والمصروفات، وتأخر تسليم التقارير المالية، وصعوبات تحصيل الإيرادات والغرامات. وتسلط الجلسة الثانية الضوء على العقبات التي تواجه الموردين والمتعاملين، لا سيما في إجراءات العقود والمشتريات.

أما الجلسة الثالثة من «هاكاثون الابتكار المالي»، فتتيح الفرصة أمام طلاب الجامعات لطرح أفكار مبتكرة تساعد في تحفيز استخدام «محفظة سداد عجمان»، وتعزيز التنوُّع في وسائل الترويج لها. في حين تستعرض الجلسة الرابعة التحديات المختلفة التي تواجه الموظفين في بيئة العمل المالي، لإيجاد حلول إبداعية لها.

وتكرِّس دائرة المالية في عجمان جهودها للارتقاء بتقديم الخدمات المالية في الإمارة، وترسيخ منظومة عمل مرنة ومتكاملة وفق أفضل الممارسات العالمية عبر تقديم خدمات استباقية مبتكرة تلبّي احتياجات المتعاملين، مع الحرص على إشراكهم في تطوير خدماتها لتزويدهم بتجربة سَلِسَة ومترابطة تسهم في تعزيز رضاهم وإسعادهم.