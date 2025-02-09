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اقتصاد

مؤتمر دبي للسكر ينطلق بدبي بمشاركة 78 دولة

جمال الغرير
9 فبراير 2025 15:47

دبي (الاتحاد)

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تنطلق النسخة الـ 9 لمؤتمر «دبي للسكر 2025»، بمشاركة أكثر من 900 خبير من 78 دولة، والذي يعد أحد أبرز الأحداث العالمية لصناعة السكر منذ إنشائه العام 2016، في الفترة من 10 إلى 13 فبراير الجاري، لمناقشة واستعراض مستجدات صناعة وتجارة السكر العالمية، في ظل التحديات المناخية والإجراءات الحمائية بين الصين والولايات المتحدة الأميركية.
ويستضيف المؤتمر جمال الغرير، المدير التنفيذي لشركة الخليج للسكر، أكبر مصفاة سكر مستقلة في العالم، وجاكوب روبنز من شركة إيميتيرا، أكبر مشترٍ صناعي للسكر في العالم.
ويسلط الحدث العالمي الضوء على طرح تصورات مرنة للتعامل مع المتغيرات وتعزيز الابتكار وتوظيف التقنيات، وطرح المنتجات الجديدة ذات المردود المرتفع، وتبني رؤى جديدة للأعمال التجارية ومحفزات للتغيير العالمي في الصناعة.
ويشهد المؤتمر مشاركة أكثر من 60 متحدثاً يتبادلون خبراتهم وأفكارهم مع الحضور، بينما تتعمق المناقشات حول فرص العرض والطلب العالمي، والنظر في الموضوعات الرئيسية مثل السكر والصحة والمنتجات الخضراء واستخدام الذكاء الاصطناعي وإنتاج وقود الطيران المستدام من السكر.
ويركز دييغو هيريرا، الرئيس التنفيذي لمجموعة بانتاليون، المتحدث الرئيسي في المؤتمر هذا العام، على الابتكار والتقنيات الجديدة التي تخلق مجموعة من المنتجات الجديدة، كما سيتم منح إيسارا فونجكوسولكيت، الرئيس الفخري لمجموعة ميتر فول، جائزة الإنجاز مدى الحياة لصناعة السكر العالمية، لمساهمته في صناعة السكر في تايلاند.
وتناقش جلسات المؤتمر المتغيرات العالمية المتعلقة بصناعة وتجارة السكر، لاسيما في الهند التي أعلنت مؤخراً تحقيق مليون طن من الصادرات، واحتمالات تراجع المحصول في تايلاند والصين وباكستان، مما يجعل أرقامهما لعام 2024/ 2025 موضع تساؤل، كما تحطمت توقعات البرازيل بشأن نسبة قصب السكر المرتفعة 2024 وهل ستتعافى بعد هطول أمطار محدودة؟ وإلى أي مدى سيؤثر كل هذا على الفائض الكبير المتوقع بزيادة أو نقصان 4 ملايين طن عامي 2025/2026؟ وكيف ستؤثر عدم القدرة على التنبؤ بالإدارة الأميركية المهووسة بالرسوم الجمركية على تدفقات التجارة والدولار؟
ويستعرض المشاركون وضع البرازيل لإنتاج ما بين 41 و42 مليون طن من السكر خلال عامي 2025/ 2026 ومواجهة المنتجين في الاتحاد الأوروبي خلال 2024 ارتفاع التكاليف وانخفاض الأسعار بشكل كبير وتدفق السكر من أوكرانيا، فيما شهد مزارعو البنجر عاماً إيجابياً بالنظر إلى العائدات والأسعار الجيدة، ويتوقع أن تعود الهند إلى لعبة تصدير السكر في عام 2025/2026، وتشير التقديرات الرسمية إلى أن إنتاج تايلاند من قصب السكر لعام 2024/ 2025 سيصل إلى حوالي 93 مليون طن.

دبي
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