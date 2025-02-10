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اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب قرب أعلى مستوى

الذهب
10 فبراير 2025 08:39

صعدت أسعار الذهب اليوم الاثنين وحومت بالقرب من أعلى مستوى قياسي سجلته في الجلسة السابقة مع سعي المستثمرين للجوء إلى المعدن النفيس باعتباره ملاذاً آمناً بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2868.66 دولار للأوقية بحلول الساعة 0005 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2886.62 دولار يوم الجمعة.
وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2894.00 دولار.

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وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 31.82 دولار للأوقية وانخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى 973.60 دولار وارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 968.29 دولار.

المصدر: وكالات
الذهب
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