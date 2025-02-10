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الدولار يرتفع واليورو يقترب من أدنى مستوى منذ عامين

الدولار يرتفع واليورو يقترب من أدنى مستوى منذ عامين
10 فبراير 2025 09:37

 ارتفع الدولار اليوم الاثنين بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يعتزم فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 25 بالمئة على جميع واردات الصلب والألومنيوم، مما يفرض ضغوطاً على اليورو والدولار الأسترالي ونظيره النيوزيلندي اللذين يركزان على السلع.

انخفض اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.0317 دولار في التعاملات المبكرة، ليقترب من أدنى مستوى في أكثر من عامين عند 1.0125 دولار الذي لامسه الأسبوع الماضي.

وهبط الدولار الأسترالي 0.21 بالمئة إلى 0.6264 دولار، ليحوم بالقرب من أدنى مستوى في خمس سنوات والذي لامسه الأسبوع الماضي، في حين تراجع الدولار النيوزيلندي 0.12 بالمئة إلى 0.5649 دولار.
وتراجع الدولار الكندي بأكثر من 0.2 بالمئة حيث تعد كندا أكبر مورد للمعدن الأولي للألومنيوم إلى الولايات المتحدة.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، عند 108.23 في التعاملات المبكرة. لم يطرأ أي تغير يذكر على الجنيه الإسترليني واستقر عند 1.23915 دولار.

ونزل الين الياباني 0.4 بالمئة إلى حوالي 152 ينا مقابل الدولار، لكنه ظل قريباً من أعلى مستوى له في شهر واحد والذي لامسه يوم الجمعة وسط تزايد التوقعات برفع بنك اليابان أسعار الفائدة هذا العام.

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المصدر: وكالات
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