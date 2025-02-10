دبي تستقبـل 18.7 مليون زائر دولي في 2024 بنمو %9

دبي (الاتحاد)

حقّقت دبي إنجازاً جديداً خلال عام 2024، مع استقبالها لأكثر من 18.72 مليون زائر دولي، بزيادة قدرها 9 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023، التي استضافت فيها 17.15 مليون زائر، لتواصل تسجيل أرقام قياسية في كل عام. وفي هذه المناسبة، أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن النمو المضطرد الذي يشهده قطاع السياحة في دبي نتاج رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لمستقبل اقتصاد الإمارة، والتي ترجمتها «أجندة دبي الاقتصادية D33» إلى أهداف طموحة منها تأكيد مكانة دبي مدينةً عالميةً رائدةً للأعمال والترفيه، وواحدة من أفضل مدن العالم للزيارة والعيش والعمل.

وقال سموه: «النتائج القوية لقطاع السياحة تؤكد التنامي المستمر لمكانة دبي على خريطة السياحة الدولية كوجهة مفضلة للزوار من كافة أنحاء العالم، وتأتي كإنجاز جديد يضاف إلى سجل إنجازات دبي في جميع القطاعات... الثقة العالمية في دبي كمدينة جديرة بالزيارة هي ثمرة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.. ونتيجة لتضافر الجهود والتعاون البنّاء بين القطاعين العام والخاص والشركاء المحليين والدوليين». وأضاف سموه: «رؤيتنا واضحة وهدفنا ثابت في تحقيق الريادة واستمرار تصدّر دبي للمشهد السياحي العالمي، وترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة، ومستمرون في العمل مع شركائنا لتصبح المدينة الأكثر استقطاباً للزوار الدوليين في العالم... شكراً لكل من شارك في هذا الإنجاز وأدعو الجميع لمضاعفة العمل نحو مستويات جديدة من النجاح والاستفادة من تنوع الأسواق المستهدفة لتعزيز مساهمة قطاع السياحة كرافد رئيسي لاقتصاد دبي». نمو القطاع وتعكس هذه النتائج القوية المشجّعة رؤية القيادة الرشيدة لنمو قطاع السياحة، كما تتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، لمضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول العام 2033، وتعزيز مكانتها كمدينة عالمية رائدة للأعمال والترفيه. فضلاً عن استمرار جاذبية قطاع السياحة للاستثمار إلى جانب قطاعات أخرى لاسيما في ظل محافظة دبي على مركزها الأول عالمياً في جذب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في النصف الأول من العام 2024، وذلك وفقاً لبيانات «فايننشال تايمز- إف دي آي ماركتس»، وأيضاً الإعلان عن مشاريع بنية تحتية رئيسية، مثل توسعة مطار آل مكتوم الدولي، والتي ستسهم بدورها في النمو الاستراتيجي، وتحسين التجارب المتاحة لسكان وزوّار المدينة على حد سواء. وكشفت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي عن أحدث الإحصاءات الخاصة بأعداد الزوار الدوليين وأداء ومؤشرات قطاع الضيافة للعام 2024، موضحة أنه وفي إطار رؤية ودعم القيادة الرشيدة، وكذلك الشراكات المحلية والدولية البناءة، إلى جانب الحملات التسويقية العالمية المبتكرة والمستهدفة لشرائح متنوعة، وأيضاً الأحداث الكبرى التي استضافتها المدينة كانت من العوامل الرئيسية التي ساهمت في تحقيق أرقام قياسية خلال العام 2024. أداء استثنائي وقال معالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «إن الأداء الاستثنائي لقطاع السياحة في دبي خلال العام 2024 هو دليل على الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وكذلك يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى جعلها أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة». وأضاف معاليه: «استطاعت دبي تحقيق معدلات نمو قياسية في قطاع السياحة للعام الثاني على التوالي، وذلك بعد أن استعادت مسارها التصاعدي الذي كانت تسير عليه لسنوات قبل الجائحة العالمية. وقد تغلبت على العديد من التحديات العالمية، من خلال التخطيط الدقيق وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات الديناميكية والمرنة. وجاء هذا الإنجاز كركيزة أساسية لاستراتيجية النمو المتنوعة التي تتبناها المدينة، والتي تعزز الأهداف المتكاملة لأجندة دبي الاقتصادية D33 من خلال استقطاب المواهب، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز القدرة التنافسية العالمية للشركات العاملة ضمن منظومة دبي». وأوضح معالي هلال المري أن دبي تتميز بقدرتها على التكيف والابتكار، وهو ما يحدد مسارها الاقتصادي. ويدعم ذلك كله مجموعة من القطاعات، وقدرة المدينة على ربط مجموعة من الوجهات العالمية، ووجود منظومة ملائمة للأعمال بشكل متزايد. كما عزز التطوير المستمر للبنية التحتية على مستوى عالمي، والاستثمار المتواصل في زيادة القدرة الاستيعابية مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة في مختلف القطاعات الحيوية. وأشار معاليه إلى أنه مع تطلعنا للعام 2025، تواصل دبي رسم مسارات نمو جديدة. وذلك من خلال الابتكار لتجاوز السياحة التقليدية، وتعزيز فرص الاستثمار ذات التأثير الواضح، ورعاية ريادة الأعمال، واستقطاب المواهب العالمية، فإننا سنسهم في تعزيز مكانة دبي ليس فقط كوجهة مفضلة للزيارة، ولكن أيضاً كلاعب رئيسي ومهم في الريادة الاقتصادية العالمية والابتكار.

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قال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: «إنّ الأداء المتميّز لقطاع السياحة في دبي خلال العام 2024 يعكس التوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة، والالتزام المتواصل، والجهود المشتركة مع شركائنا والجهات المعنية. وأسهمت استراتيجيتنا التسويقية، التي ارتكزت على إطلاق حملات عالمية متخصصة ومتنوعة على استعراض أفضل ما يمكن أن تقدمه المدينة لزوارها. كما وفرت شراكاتنا المتميزة مع علامات تجارية وشخصيات مهمة من القطاعين العام والخاص الفرصة للوصول إلى شرائح أخرى من الجمهور المستهدف في العديد من الأسواق، فضلاً عن الترويج لدبي كمركز رائد للأعمال والترفيه والابتكار». وأضاف: «كثفت هذه العلاقات القوية جهودنا حول العالم، لتجعل من دبي الوجهة المفضلة للزيارة سواء للمسافرين لأول مرة أو الزوار المتكررين، كما أنها جعلت الكثير منهم يفكر في الانتقال إلى دبي للإقامة والعيش بها. كما أن شعور الانتماء الحقيقي للمقيمين في المدينة ممن يمثلون جاليات أكثر من 200 جنسية، أسهم في دعوتهم لأقربائهم وأصدقائهم لزيارة الإمارة والاستمتاع بالتجارب التي توفرها. وفي الوقت الذي نستثمر فيه هذا الزخم والبناء عليه خلال العام 2025، فإننا ملتزمون بالحفاظ على تقديم أرقى معايير الخدمة والابتكار المستمر لتجاوزالتوقعات». وجهة مفضلة