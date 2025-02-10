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اقتصاد

«هب 71» تستقبل 27 شركة ناشئة جديدة

«هب 71» تستقبل 27 شركة ناشئة جديدة
10 فبراير 2025 18:23

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «هب 71»، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، عن استقبالها 27 شركة ناشئة ضمن المجموعة ال 16 ضمن برامجها الثلاثة Access وHub71+ ClimateTech وHub71+ Digital Assets، ما يرفع العدد الإجمالي للشركات التي تدعمها «هب 71» إلى 357 شركة.

وتضم المجموعة الجديدة شركات ناشئة تعمل في قطاعات استراتيجية رئيسة، ما يعكس التزام Hub71 بتنويع اقتصاد أبوظبي من خلال التكنولوجيا والابتكار.
وجمعت الشركات الناشئة التي تتألف منها المجموعة ال 16 إجمالي تمويلات تزيد قيمتها على 145 مليون دولار أميركي، بمعدل 4.9 مليون دولار أميركي (18 مليون درهم). لكل شركة.

ويؤكد هذا الإنجاز على سجل Hub71 الناجح في جذب الشركات الناشئة الواعدة التي تعزز منظومة الابتكار التكنولوجي في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في أبوظبي.
 ومن خلال انضمامها إلىHub71، تعمل هذه الشركات على تأسيس منطلق لعملياتها في أبوظبي، بالاستفادة من شبكة قوية لرأس المال والتوجيه والإرشاد والموارد اللازمة لتطوير أعمالها وتحقيق نموّ مؤثر.

وتعليقاً على انضمام المجموعة الـ 16 من الشركات الناشئة، صرح أحمد علي علوان، الرئيس التنفيذي لـ Hub71: «تعزز المجموعة الـ16 الثقة العالمية في Hub71 كمنصة لانطلاق الأفكار الرائدة من أبوظبي، حيث تساهم الشركات الناشئة المنضمة في دعم الابتكار عبر القطاعات الحيوية، وتعزيز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً رائداً للتكنولوجيا».
يتألف أكثر من نصف المجموعة الـ 16 من شركات ناشئة في مرحلتي التمويل الأساسي والفئة «أ»، وتعمل الشركات المختارة ضمن تسعة قطاعات تكنولوجيا، بما في ذلك التكنولوجيا المالية، والمناخية، والصحية، والتعليمية، والتنقل والخدمات اللوجستية، ما يساهم بشكل حاسم في تعزيز النموّ الاقتصادي لإمارة أبوظبي.

منصة هب 71
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