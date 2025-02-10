«لونيت» تطلق صندوق «شيميرا آي بوكس لسندات الخزانة الأميركية المتداول»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «لونيت كابيتال»، شركة إدارة الاستثمارات العالمية، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، والتابعة لشركة «لونيت هولدينج ريستركتد ليمتد»، أمس، إطلاق صندوق «شيميرا آي بوكس لسندات الخزانة الأميركية المتداول»، وهو صندوق مؤشرات متداولة سيتم إدراجه في سوق أبوظبي للأورق المالية يوم 20 فبراير.

وسيقوم الصندوق بتتبع مؤشر iBoxx USD Treasury Bills Mid Price Index المصمم لتتبع أداء سندات الخزانة الأميركية المقومة بالدولار.

وتصدر حكومة الولايات المتحدة أدوات دين قصيرة الأجل، وهي عادةً ما تعتبر إحدى أكثر الاستثمارات أماناً على مستوى العالم نظراً إلى أنها تحظى بدعم الحكومة الأميركية.

وقال شريف سالم، الشريك ومدير إدارة الأسواق المالية في شركة لونيت: «يمثل إطلاق صندوق (شيميرا آي بوكس لسندات الخزانة الأميركية المتداول) إضافة مهمة إلى مجموعة منتجاتنا وحلولنا الاستثمارية المتوسعة، حيث يهدف إلى تمكين المستثمرين من الاستثمار في الأسواق العالمية وفئات الأصول المختلفة».

وقال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: «نرحب بصندوق شيميرا آي بوكس لسندات الخزانة الأميركية المتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية، كأول صندوق من نوعه في المنطقة والصندوق السادس عشر المدرج في السوق. يمثل هذا الإدراج إضافة نوعية تسهم في تنويع الخيارات الاستثمارية المتاحة لمستثمرينا وتعزيز مكانتنا كسوق رائد للصناديق المتداولة في المنطقة. وبصفتها شريكاً استراتيجياً للسوق، تواصل شركة لونيت كابيتال دورها المحوري في تطوير سوق الصناديق المتداولة إقليمياً. ويوفر هذا الصندوق الجديد فرصة الوصول إلى سوق أذون الخزانة الأميركية بطريقة بسيطة وفعّالة وذات شفافية عالية بتكلفة مناسبة».