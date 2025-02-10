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اقتصاد

سعود بن صقر يستقبل رئيس «هيلتون في الشرق الأوسط وأفريقيا»

سعود بن صقر خلال لقائه رئيس هيلتون في الشرق الأوسط وأفريقيا (وام)
11 فبراير 2025 01:02

رأس الخيمة (وام)

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استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أمس، في قصره بمدينة صقر بن محمد، غاي هاتشينسون، رئيس «هيلتون في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا»، وذلك بحضور راكي فيليبس الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة.
واطلع صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، خلال اللقاء، على خطط الشركة التنموية وعملياتها التشغيلية في دولة الإمارات والمنطقة، مشيداً بأهمية الشراكة بين رأس الخيمة و«هيلتون» في تطوير القطاع السياحي.
وأشار سموه إلى أن علامة «هيلتون» أسهمت في مسيرة تطوير قطاع السياحة في رأس الخيمة منذ بدايتها، معرباً عن تطلعه إلى تعزيز آفاق التعاون مستقبلاً.

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