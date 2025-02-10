2.5 مليار درهم صافي أرباح «دو» بنمو 49.1%

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» ش.م.ع، عن نتائجها المالية للربع الرابع والسنة المالية 2024.

وحققت الشركة نمواً قوياً في الإيرادات السنوية بنسبة 7.3% فيما بلغ هامش الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 44.2%، ليتوسع بزيادة قدرها 1.7 نقطة مئوية، وارتفع مستوى الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 11.6%.

وتعكس هذه النتائج السنوية القوية الأداء المالي الاستثنائي للشركة خلال العام الماضي ونجاحها في تنفيذ مبادراتها وبرامجها الاستراتيجية، حيث تجاوزت النتائج المالية المسجلة توقعات الشركة لأداء عملياتها خلال عام 2024.

كما يعكس نمو صافي الأرباح بنسبة 49.1% وبلوغه مستوى قياسياً عند 2.5 مليار درهم إماراتي قدرة الشركة على تعزيز نمو الإيرادات، وزيادة معدلات الربحية. وبفضل هذا الأداء المالي اللافت والميزانية العمومية القوية التي تتمتع بها الشركة، فقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نهائية بواقع 34 فلساً للسهم الواحد، مما يرفع الأرباح الموزعة عن العام بأكمله إلى 54 فلساً للسهم الواحد، مما يمثل أعلى توزيعات أرباح في تاريخ شركة دو، وهو الحد الأقصى المسموح به، وفقاً لسياسة توزيع الأرباح الخاصة بالشركة.

وفي معرض حديثه عن النتائج المالية، قال مالك سلطان آل مالك، رئيس مجلس إدارة شركة «دو»: «حققت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة في عام 2024 تقدماً كبيراً ولافتاً في إطار استراتيجيتها ورؤيتها لمواصلة تقديم خدمات وحلول رقمية متكاملة تتجاوز خدمات الاتصال التقليدية، وقد كان هذا التقدم مدعوماً بالمناخ الاقتصادي المتميز والمرن الذي تتمتع به دولة الإمارات العربية المتحدة وأجندتها الرقمية الطموحة. وقد أسهم إطلاق علامتينا التجاريتين الفرعيتين du Tech وdu Infra في تنويع محفظة خدماتنا ومنتجاتنا المقدمة لعملائنا من المؤسسات، وتعزيز قدرتنا على تلبية احتياجات مختلف فئات عملائنا في السوق.

كما ساهمت منصتنا المبتكرة du Pay في إحداث تحولات إيجابية ملحوظة في مشهد الخدمات المالية الرقمية في الدولة عبر تمكينها جميع المستخدمين من الوصول إلى منتجات وخدمات مالية تلبي تطلعاتهم على نحو سلس وآمن. وتمثل اليوم شبكاتنا المتطورة للهاتف المتحرك والثابت، والتي تقدم الدعم لنحو 10 ملايين مشترك، دعامة وركيزة أساسية للاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات، ما يسلط الضوء على نجاح استراتيجيتنا الرقمية التي تتمحور حول تلبية متطلبات عملائنا.

وسنواصل التركيز على توفير أحدث التقنيات والحلول الرقمية وإبرام شراكات استراتيجية مع الشركات الرائدة في قطاع التكنولوجيا على مستوى العالم، بما يدعم رؤيتنا وأهدافنا المتمثلة بأن نكون الشريك المفضل والموثوق به من جانب عملائنا من المؤسسات في رحلتهم نحو مواكبة متطلبات العصر الرقمي».

وأضاف آل مالك: «وعلى صعيد النتائج المالية، فقد أسهم التنفيذ الدقيق والمدروس لاستراتيجية أعمالنا في تسجيل أداء استثنائي في عام 2024، حيث حققنا إيرادات قوية ومستوى قياسياً في صافي الربح، وبناءً على هذه النتائج، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نهائية بواقع 34 فلساً للسهم الواحد، مما يرفع الأرباح الموزعة عن العام بأكمله إلى 54 فلساً للسهم الواحد، وهو ما يمثل أعلى توزيعات أرباح في تاريخ شركة دو.

وتظل توقعاتنا لأداء عملياتنا في المستقبل إيجابية، حيث نواصل التركيز على تسريع وتيرة تحولنا، واعتماد أحدث التقنيات الناشئة، وتعزيز مكانتنا في مجال خدمات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتلبية المتطلبات المتطورة في السوق.

ونحن واثقون بقدرتنا على دفع عجلة النمو المستدام، وخلق المزيد من القيمة لمساهمينا مع التركيز في الوقت نفسه على رسم ملامح المستقبل المدعوم بأحدث التقنيات والحلول الرقمية والذي نتطلع إليه في دولة الإمارات العربية المتحدة».

ومن جانبه، قال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة «دو»: «شكلت سنة 2024 لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة محطة مهمة واستثنائية بكل المقاييس، حيث سجلنا أداءً مالياً قياسياً وحققنا إنجازات تشغيلية واستراتيجية لافتة في رحلتنا نحو المستقبل الرقمي.

كما تمكنت الشركة من ترسيخ مكانتها مزوداً رائداً في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، من خلال تركيزها المستمر على دفع حدود الابتكار عبر طرح خدمات متطورة وخلق مسارات جديدة للإيرادات، فضلاً عن تحسين البنية التحتية لشبكاتنا، وتعزيز استراتيجيتنا الرقمية الهادفة إلى توفير تجارب استثنائية لمختلف فئات عملائنا.

وشملت أبرز الإنجازات التي حققناها خلال العام المنصرم إطلاق العلامتين التجاريتين الفرعيتين du Tech وdu Infra، إضافة إلى أحدث حلولنا في مجال التكنولوجيا المالية du Pay، هذا إلى جانب نجاحنا في نشر أول شبكة داخلية من الجيل الخامس المتقدم في منطقة الشرق الأوسط». وأضاف الحساوي: «كما شهدت سنة 2024 تصنيف دو كثالث أقوى علامة تجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة من قبل براند فاينانس، ما يعكس حضورنا القوي ومكانتنا المتميزة في السوق، ويشكل دليلاً على الثقة التي نحظى بها من جانب عملائنا.

ويعود الفضل في تحقيق هذه النتائج المتميزة إلى الجهود الكبيرة التي بذلها أعضاء الإدارة العليا للشركة والتفاني المستمر من جانب فرقنا وموظفينا عبر جميع الأقسام، حيث أثمرت هذه الجهود عن تسجيل نمو لافت في إيراداتنا السنوية بنسبة 7.3% لتصل إلى 14.6 مليار درهم إماراتي، ونمو قياسي في صافي أرباحنا بنسبة 49.1% إلى 2.5 مليار درهم إماراتي، مما دفع مجلس الإدارة للتوصية بزيادة توزيعات الأرباح بنسبة 59%.

ونتطلع خلال العام القادم والسنوات المقبلة إلى مواصلة دفع عجلة التحول الرقمي وتنويع مصادر إيراداتنا، إلى جانب تعزيز البنية التحتية لشبكاتنا، وتوسيع نطاق شراكاتنا، بما يضمن لنا تعزيز كفاءة عملياتنا التشغيلية وتعزيز النمو المربح، وخلق قيمة مستدامة لمساهمينا وعملائنا».

