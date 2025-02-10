31 مليار درهم إيرادات «كهرباء دبي» في 2024

دبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي المزود الحصري لخدمات الكهرباء والمياه في دبي، والمدرجة في سوق دبي المالي، اليوم نتائجها المالية الأولية وغير المدققة لعام 2024، حيث بلغت إيرادات المجموعة المجمعة للعام 30.98 مليار درهم.

ووفق البيان الصحفي الصادر عن «الهيئة»، بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين 15.7 مليار درهم، فيما بلغ صافي الأرباح 7.24 مليار درهم بعد الضرائب. وفي الربع الرابع من عام 2024، بلغت إيرادات المجموعة 7.45 مليار درهم، والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين 3.95 مليار درهم، وصافي الأرباح 1.76 مليار درهم بعد الضرائب.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: إن إيراداتنا القياسية التي بلغت نحو 31 مليار درهم، والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بقيمة نحو 16 مليار درهم، جاءت نتيجة التزامنا بالاستدامة والتميز في جميع أنشطتنا وخططنا. وأضاف: اليوم نحو 17.8% من القدرة الإنتاجية المركبة للطاقة في «الهيئة» من مصادر الطاقة النظيفة، ونحن عازمون على الحفاظ على ريادتنا خلال مسيرة التحول في مجال الطاقة، ونقدم خدماتنا لأكثر من 1.27 مليون حساب متعامل وحققنا نتائج عالمية في أقل نسبة فاقد في شبكة الكهرباء «2%»، وأقل فاقد في شبكة المياه «4.5» وأقل مدة انقطاع الكهرباء لكل مشترك بمتوسط أقل من دقيقة واحدة سنوياً.وفي عام 2024، أنتجت «الهيئة» 59.19 تيراوات ساعة من الطاقة مقارنة ب 56.14 تيراوات ساعة في عام 2023، بزيادة قدرها 5.42%، كما أنتجت الهيئة 6.62 تيراوات ساعة من الطاقة النظيفة خلال العام الماضي، بزيادة بلغت 7.47% مقارنة بالعام السابق.

وشكلت الطاقة النظيفة نسبة 11.2% من إجمالي الطاقة التي أنتجتها هيئة كهرباء ومياه دبي خلال عام 2024. وشهدت «الهيئة» زيادة ملحوظة في الطلب الذروي السنوي على الطاقة خلال عام 2024 بلغ 10.76 جيجاوات، بزيادة قدرها 3.4% مقارنة بعام 2023. كما ارتفع إنتاج الهيئة من المياه المحلاة في عام 2024 إلى رقم قياسي بلغ 150.48 مليار جالون إمبريالي، بزيادة قدرها 5.0% مقارنة بالعام السابق. وبلغ الطلب الذروي على المياه المحلاة 455 مليون جالون إمبريالي يومياً، بزيادة قدرها 4.92% مقارنة بعام 2023.

وبنهاية عام 2024، كان لدى هيئة كهرباء ومياه دبي 1.270.285 حساب متعامل، حيث ازداد عدد حسابات المتعاملين بـ 58.810 حسابات خلال العام بزيادة كبيرة قدرها 4.85% مقارنة بالعام السابق.

ووفقاً لسياسة توزيع الأرباح الخاصة بهيئة كهرباء ومياه دبي، تتوقع الشركة دفع أرباح سنوية بحد أدنى 6.2 مليار درهم خلال السنوات الخمسة الأولى ابتداءً من أكتوبر 2022، ويتم توزيع الأرباح بشكل نصف سنوي في شهري أبريل وأكتوبر.

وبتاريخ 31 أكتوبر 2024، وزعت هيئة كهرباء ومياه دبي أرباحاً بقيمة 3.1 مليار درهم على مساهميها عن النصف الأول من عام 2024، وذلك للمساهمين المقيدين في سجل المساهمين في تاريخ 18 أكتوبر 2024. من المتوقع توزيع الدفعة المقبلة من الأرباح بقيمة 3.1 مليار درهم عن النصف الثاني من عام 2024 في شهر أبريل 2025 بعد الحصول على موافقة مساهمي «الهيئة».