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اقتصاد

النفط يستقر وسط ترقب لتداعيات الرسوم الجمركية الأميركية

النفط يستقر وسط ترقب لتداعيات الرسوم الجمركية الأميركية
11 فبراير 2025 10:35

استقرت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع استيعاب المتعاملين تأثير جولة أخرى من الرسوم الجمركية، وهي رسوم بنسبة 25 بالمئة على جميع واردات الولايات المتحدة من الصلب والألومنيوم.
وبحلول الساعة 0128 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتاً، أو 0.14 بالمئة، إلى 75.98 دولار للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي خمسة سنتات، أو 0.07 بالمئة، إلى 72.37 دولار.
وقرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء زيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة إلى 25 بالمئة "دون استثناءات أو إعفاءات".


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المصدر: وكالات
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