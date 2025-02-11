الأربعاء 12 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الدولار يصعد وسط ترقب لبيانات تضخم أميركية

الدولار يصعد وسط ترقب لبيانات تضخم أميركية
11 فبراير 2025 13:51

ارتفع الدولار اليوم الثلاثاء بعد تحرك الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية مرتفعة على جميع واردات بلاده من الصلب والألمنيوم.

وظلت العملات حبيسة نطاقات ضيقة في التعاملات الآسيوية في تحركات أكثر تواضعاً عن أمس الاثنين، وذلك بعد أن أضفى ترامب طابعا رسمياً على ما تعهد به في مطلع الأسبوع.
وأكد مسؤول بالبيت الأبيض أن الرسوم الجمركية بنسبة 25 بالمئة على واردات الصلب والألمنيوم ستدخل حيز التنفيذ في الرابع من مارس.

وارتفع الدولار الأميركي 0.13 بالمئة أمام نظيره الكندي ليسجل 1.4333 دولار كندي ويعزز مكاسب حققها في الجلسة السابقة، إلا أن الدولار الكندي لا يزال بعيداً عن أدنى مستوى في 22 عاماً الذي سجله في وقت سابق هذا الشهر.


أخبار ذات صلة
ارتفاع التضخم في أميركا خلال يناير
الدولار يلتقط الأنفاس قبل نشر بيانات تضخم أميركية
المصدر: وكالات
التضخم الأميركي
الدولار
آخر الأخبار
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
اقتصاد
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
4 فبراير 2025
رئيس الدولة يبحث مع رئيس جمهورية العراق العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة يبحث مع رئيس جمهورية العراق العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين
اليوم 21:21
محمد بن راشد يبحث مع رئيس سريلانكا التعاون المشترك ودور الحكومات في صياغة حلول مبتكرة للتحديات التنموية
علوم الدار
محمد بن راشد يبحث مع رئيس سريلانكا التعاون المشترك ودور الحكومات في صياغة حلول مبتكرة للتحديات التنموية
اليوم 21:06
مهرجان محمد بن راشد للقدرة ينطلق الثلاثاء المقبل
الرياضة
مهرجان محمد بن راشد للقدرة ينطلق الثلاثاء المقبل
اليوم 21:05
محمد بن راشد يبحث مع رئيس وزراء لاوس تعزيز العلاقات بين البلدين
علوم الدار
محمد بن راشد يبحث مع رئيس وزراء لاوس تعزيز العلاقات بين البلدين
اليوم 21:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©