الدولار يصعد وسط ترقب لبيانات تضخم أميركية

ارتفع الدولار اليوم الثلاثاء بعد تحرك الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية مرتفعة على جميع واردات بلاده من الصلب والألمنيوم.



وظلت العملات حبيسة نطاقات ضيقة في التعاملات الآسيوية في تحركات أكثر تواضعاً عن أمس الاثنين، وذلك بعد أن أضفى ترامب طابعا رسمياً على ما تعهد به في مطلع الأسبوع.

وأكد مسؤول بالبيت الأبيض أن الرسوم الجمركية بنسبة 25 بالمئة على واردات الصلب والألمنيوم ستدخل حيز التنفيذ في الرابع من مارس.



وارتفع الدولار الأميركي 0.13 بالمئة أمام نظيره الكندي ليسجل 1.4333 دولار كندي ويعزز مكاسب حققها في الجلسة السابقة، إلا أن الدولار الكندي لا يزال بعيداً عن أدنى مستوى في 22 عاماً الذي سجله في وقت سابق هذا الشهر.





