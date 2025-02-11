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اقتصاد

1.7 مليار درهم صافي أرباح «بيورهيلث» بنموّ 78%

1.7 مليار درهم صافي أرباح «بيورهيلث» بنموّ 78%
11 فبراير 2025 13:55

 
أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «بيور هيلث القابضة»، عن نتائجها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، مع نموّ قويّ في الإيرادات بنسبة 58% على أساس سنوي، لتصل إلى 25.8 مليار درهم في عام 2024، مدعومة بالأداء البارز عبر قطاعاتها الأساسية، والتي تشمل المستشفيات ومجال التأمين والمشتريات، إلى جانب الدمج الناجح لعمليات الاستحواذ الاستراتيجية.

ويشير الأداء القوي للمجموعة إلى ارتفاع الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك بنسبة 69% على أساس سنوي لتبلغ 4.1 مليار درهم، كما ارتفع صافي الأرباح بنسبة 78% ليصل إلى 1.7 مليار درهم في السنة المالية 2024.

وتعليقاً على النتائج، صرّح حمد عبدالله الحمادي، رئيس مجلس إدارة «بيور هيلث»: «يُعدّ الأداء الاستثنائي للمجموعة في عام 2024، تجسيداً لرؤيتنا الاستراتيجية، والتزامنا بالابتكار، وثقة شركائنا والمستثمرين في منظومتنا الصحية. وعلى مدار العام الماضي، قمنا بتعزيز حضورنا الدولي بشكل كبير من خلال عمليات استحواذ رئيسية، وتطوير قدراتنا التشغيلية، وتقدمنا في مهمتنا لإعادة تعريف التميز في الرعاية الصحية. بينما نمضي قدماً، سنتابع تركيزنا على التوسع في الأسواق العالمية وإضفاء قيمة لمساهمينا».

وفي هذا الصدد، قالت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي لـ«بيور هيلث»: «شهد عام 2024 تحولات بارزة على صعيد التوسع الاستراتيجي والتميز التشغيلي والابتكار، حيث تجاوزنا التوقعات وجدّدنا مفاهيم قدرات الرعاية الصحية. ومع استحواذنا على مجموعة «سيركل هيلث جروب» في المملكة المتحدة، توسعت خدماتنا للرعاية الصحية ذات المستوى العالمي».

وأضافت: «عزّز دمج مدينة الشيخ شخبوط الطبية خبراتنا في مجال العلاجات المعقدة. ومع كلّ قرار نتخذه، نحرص على مراعاة أثره الإيجابي على المرضى والمجتمعات ومستقبل الخدمات الطبية. وسنواصل في عام 2025 تركيزنا على توسيع الخدمات المتخصّصة، والاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي في تعزيز الرعاية التنبؤية والشخصية، وتسريع نموّنا الدولي. وبالاعتماد على نهجنا الاستثماري المنضبط، نؤكد التزامنا بتحويل الأصول التي نديرها، وضمان خلق قيمة وأثر دائمين لجميع الأطراف المعنية، وتقديم أعلى معايير التميز في الرعاية الصحية على مستوى العالم».

بيور هيلث
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