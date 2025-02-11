612.8 مليون درهم صافي أرباح «بريسايت» بنمو 7.4%





أبوظبي (الاتحاد)

حققت «بريسايت»، خلال 2024، إيرادات قياسية بلغت 2.213 مليون درهم، بزيادة قدرها 24.3% مقارنة بالسنة المالية 2023، حيث واصلت الشركة جني فوائد عروضها الشاملة واستثماراتها ونموّها في العمليات الدولية.

وانعكس أداء بريسايت المالي القويّ على الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، والتي سجلت نمواً بنسبة 25.2% على أساس سنوي لتصل إلى 635.4 مليون درهم، نتيجة لنشر مزيج الحلول الملائمة في السنة المالية 2024.

وأعلنت الشركة عن تحقيق صافي أرباح بعد الضريبة يصل إلى 612.8 مليون درهم، مما يعكس زيادة بنسبة 7.4% على أساس سنوي في السنة المالية 2024، بما يشمل ضريبة الشركات للسنة الأولى.وساهمت الأسواق الدولية بنسبة 23.0% من إيرادات بريسايت، وسجلت زيادة بنسبة 3.5 ضعف، لتصل إلى 508.2 مليون درهم في السنة المالية 2024.

بالإضافة إلى ذلك، فإنّ ميزانية بريسايت العمومية ذات السيولة القوية والخالية من الديون، ورصيدها من النقد وما يعادله، والذي يصل إلى 1.94 مليار درهم في السنة المالية 2024، يتيحان مرونة مالية واسعة لدعم العمليات وفتح المجال أمام تعزيز النموّ المستقبلي.

وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة «بريسايت»: «تُظهر نتائج بريسايت على مدى العام نجاح التنفيذ القويّ للأهداف الاستراتيجية، والمتمثلة في التوسّع الدولي، والاستثمار في القدرات والابتكار، والنموّ من خلال عمليات الدمج والاستحواذ ذات القيمة المضافة. ويقوم جوهر أعمالنا على الالتزام بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتقديم فوائد تحوّلية، عبر مجموعة متنوّعة من القطاعات التي تضمن مستقبلاً اقتصادياً أكثر أماناً واستدامة، وأنا على ثقة من قدرة بريسايت على مواصلة تحقيق القيمة لجميع الأطراف المعنية على المدى القريب والمدى المتوسط».

من جانبه، قال توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت: «شهدت بريسايت خلال العام الماضي تحولات جذرية، بدأت بترسيخ مكانتنا كشريك حيوي فعّال في مجال الذكاء الاصطناعي والتحوّل الرقمي للشركات الأساسية المملوكة لدولة الإمارات، ووصولاً إلى دعم الحكومات والشركات الكبرى، عبر أربع قارات، لتحقيق طموحاتها الاستراتيجية في مجال الذكاء الاصطناعي».

وأضاف: «تميّز العام 2024 بالنجاح في التنفيذ التشغيلي، حيث تجاوز مستوى الطلبات والإيرادات والأرباح والنقد توقّعات السوق. ومع انتهاء العام برصيد تراكمي من الأعمال قيد التنفيذ تصل قيمته إلى 2.99 مليار درهم إماراتي، نحن في وضع جيد يؤهلنا لتعزيز النموّ المستقبلي».