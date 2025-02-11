914 مليون درهم صافي أرباح «اللولو»

أبوظبي (الاتحاد)

سجلت مجموعة اللولو للتجزئة صافي ربح قدره 249.2 مليون دولار (914.56 مليون درهم) في عام 2024 بزيادة نسبتها 12% عن عام 2023 البالغة أرباحه 221.8 مليون دولار (814 مليون درهم).

وارتفعت الإيرادات خلال العام الماضي بنسبة 5% لتصل إلى 7.62 مليار دولار (28 مليار درهم)، مقارنة مع إيرادات بقيمة 7.27 مليار درهم (26.7 مليار درهم) في عام 2023.

وأوصى مجلس إدارة «اللولو» بتوزيع أرباح بقيمة 84.4 مليون دولار (309 ملايين درهم)، أي ما يعادل 3 فلوس للسهم الواحد، ما يعكس التزام اللولو للتجزئة بتحقيق قيمة مجزية للمساهمين مع الحفاظ على المرونة المالية لدعم مبادرات النمو المستقبلية، وذلك بما يتماشى مع سياسة توزيع الأرباح التي تتبعها الشركة.

وقالت الشركة في بيان: اقترح مجلس إدارة شركة لولو للتجزئة دفع توزيعات أرباح بواقع 0.82 سنت (3) فلوس للسهم الواحد عن السنة المالية 2024، وذلك رهناً بموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي القادم. وهو ما يمثل إجمالي توزيعات أرباح بقيمة 84.4 مليون دولار، أي ما يعادل 85% من الأرباح نصف السنوية القابلة للتوزيع من العمليات المستمرة، بعد احتساب الضريبة، وذلك تماشياً مع سياسة توزيع الأرباح التي تنتهجها الشركة.

ومكنت النتائج المالية القوية التي حققتها المجموعة، خلال السنة المالية 2024، والتي تدعمها التدفقات النقدية السليمة والإدارة المنضبطة لرأس المال، مجلس الإدارة من التوصية بنسبة التوزيع هذه.

وتسعى اللولو للتجزئة من الآن فصاعداً إلى الحفاظ على نسبة توزيع أرباح إجمالية تبلغ 75% من الأرباح السنوية القابلة للتوزيع بعد احتساب الضريبة، والتي يتم دفعها بشكل نصف سنوي. وتعكس هذه السياسة التزام الشركة بمكافأة المساهمين، مع ضمان أرباح محتجزة كافية لدعم نموها المستقبلي ومرونة عملياتها التشغيلية.