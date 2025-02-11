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اقتصاد

من أجل اقتصاد أكثر استدامة.. قواعد أوروبية جديدة لنفايات التعبئة

من أجل اقتصاد أكثر استدامة.. قواعد أوروبية جديدة لنفايات التعبئة
11 فبراير 2025 15:34

دخلت اللائحة الأوروبية لنفايات التعبئة والتغليف حيز التنفيذ بتدابير جديدة لمواصلة معالجة التحديات البيئية الناجمة عن التعبئة المفرطة.

وقالت المفوضية الاوروبية في بروكسل إن الاجراء سيقلل بشكل كبير من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري واستخدام المياه والتكاليف البيئية في صناعة التعبئة والتغليف.

في موازاة ذلك، توفر اللائحة فرصا لقطاعات إعادة التدوير والاستدامة وتعد خطوة مهمة نحو اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة ودائرية للاتحاد الأوروبي.

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تهدف التدابير الجديدة إلى تطوير سوق واحدة للنفايات والمواد الثانوية والقابلة لإعادة الاستخدام وتعزيز إعادة التدوير وتقليل الاعتماد على الموارد الأولية. وهي تشمل الترويج لإعادة الاستخدام وإعادة التعبئة كبدائل للتغليف أحادي الاستخدام وتحسين معلومات المستهلك.

ووفقا للمفوضية ستكون التعبئة والتغليف أكثر استدامة وتمكن المستهلكين من إعادة استخدام نفايات التغليف وفرزها بشكل أكثر فعالية، مع حلول مخصصة للاحتياجات المحددة للدول الأعضاء والشركات وبالتالي ستعزز اللائحة كفاءة الموارد وتعزز الاستخدام الدائري للمواد.

كما ستعمل اللائحة على توليد فرص عمل ودفع الابتكار في حلول التعبئة والتغليف. كما سيزيد من الكفاءة في قطاع إعادة التدوير. بالإضافة إلى ذلك ، فإن القيود المفروضة على بعض المواد الخطرة ستحمي صحة المستهلك والبيئة.

 

المصدر: وام
الاتحاد الأوروبي
الاستدامة
الإمارات
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