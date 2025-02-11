«موانئ دبي» تنجز 65% من المرحلة الأولى للمنطقة اللوجستية بميناء السخنة المصري

العين السخنة (وام)

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» استكمال 65% من المرحلة الأولى من مشروع المنطقة اللوجستية في السخنة، الواقعة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وتصل مساحة المنطقة اللوجستية في السخنة إلى 300 ألف متر مربع، وهي مصممة لتوفير حلول توريد سلسلة متكاملة وفعالة من حيث التكلفة، مع الاستفادة من شبكة «دي بي ورلد» العالمية الواسعة.

ومن المقرر اكتمال العمل في المنطقة بحلول يونيو 2025، حيث تساهم في تعزيز الكفاءة، والحدّ من تكاليف الخدمات اللوجستية، وتمكين الربط بين مصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وما وراءها.

وقال رانجيت راي، نائب الرئيس الأول للمناطق الاقتصادية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «دي بي ورلد»: «نركز الآن على استكمال المرحلة الأولى من المشروع في غضون الأشهر القليلة المقبلة، وستدعم المنطقة الجديدة حركة مجموعة واسعة من البضائع عبر الواردات والصادرات والعبور، وسيتم دمجها مع عمليات «دي بي ورلد» في ميناء السخنة».