الروبل إلى أعلى مستوى مقابل الدولار في 3 أشهر

موسكو (وام)

واصلت العملة الروسية ارتفاعها أمام نظيرتها الأميركية، وجرى تداول الدولار أمس دون مستوى 96 روبلاً، وذلك للمرة الأولى منذ 12 نوفمبر الماضي 2024.

وبحلول الساعة 12:30 بتوقيت موسكو، انخفض سعر صرف الدولار بنسبة 0.47% إلى 95.95 روبل، فيما انخفض سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) بنسبة %0.41 إلى 99.17 روبل (الروبل = 100 كوبيك) وكذلك تراجع سعر صرف اليوان الصيني بواقع 8 كوبيكات.

وفي سوق الأسهم تراجع مؤشر بورصة موسكو في تداولات أمس بعد ارتفاع قوي تم تسجيله أمس الأول الاثنين، حيث انخفض مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل، بنسبة %0.65 إلى 2992.95 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم المقومة بالدولار بنسبة %0.63 إلى 974.33 نقطة.