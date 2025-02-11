الأربعاء 12 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الروبل إلى أعلى مستوى مقابل الدولار في 3 أشهر

الروبل إلى أعلى مستوى مقابل الدولار في 3 أشهر
12 فبراير 2025 01:03

موسكو (وام)

أخبار ذات صلة
الدولار يلتقط الأنفاس قبل نشر بيانات تضخم أميركية
ترامب يستقبل معلماً أميركياً بعد إطلاق سراحه من روسيا

واصلت العملة الروسية ارتفاعها أمام نظيرتها الأميركية، وجرى تداول الدولار أمس دون مستوى 96 روبلاً، وذلك للمرة الأولى منذ 12 نوفمبر الماضي 2024.
وبحلول الساعة 12:30 بتوقيت موسكو، انخفض سعر صرف الدولار بنسبة 0.47% إلى 95.95 روبل، فيما انخفض سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) بنسبة %0.41 إلى 99.17 روبل (الروبل = 100 كوبيك) وكذلك تراجع سعر صرف اليوان الصيني بواقع 8 كوبيكات.
وفي سوق الأسهم تراجع مؤشر بورصة موسكو في تداولات أمس بعد ارتفاع قوي تم تسجيله أمس الأول الاثنين، حيث انخفض مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل، بنسبة %0.65 إلى 2992.95 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم المقومة بالدولار بنسبة %0.63 إلى 974.33 نقطة.

الدولار
الروبل
الروبل الروسي
روسيا
آخر الأخبار
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
اقتصاد
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
4 فبراير 2025
رئيس الدولة يبحث مع رئيس جمهورية العراق العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة يبحث مع رئيس جمهورية العراق العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين
اليوم 21:21
محمد بن راشد يبحث مع رئيس سريلانكا التعاون المشترك ودور الحكومات في صياغة حلول مبتكرة للتحديات التنموية
علوم الدار
محمد بن راشد يبحث مع رئيس سريلانكا التعاون المشترك ودور الحكومات في صياغة حلول مبتكرة للتحديات التنموية
اليوم 21:06
مهرجان محمد بن راشد للقدرة ينطلق الثلاثاء المقبل
الرياضة
مهرجان محمد بن راشد للقدرة ينطلق الثلاثاء المقبل
اليوم 21:05
محمد بن راشد يبحث مع رئيس وزراء لاوس تعزيز العلاقات بين البلدين
علوم الدار
محمد بن راشد يبحث مع رئيس وزراء لاوس تعزيز العلاقات بين البلدين
اليوم 21:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©