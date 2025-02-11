465 مليار درهم تداولات عقارية بأبوظبي في 6 سنوات

سيد الحجار (أبوظبي)

سجل القطاع العقاري في أبوظبي، تداولات تصل إلى نحو 465 مليار درهم خلال الفترة من 2019 حتى 2024.

وارتفعت قيمة التصرفات العقارية في أبوظبي خلال عام 2024 إلى 96.2 مليار درهم، بنمو 10.45% مقارنة بعام 2023، والذي شهد تسجيل تصرفات عقارية بقيمة 87.1 مليار درهم، فيما تتجاوز نسبة النمو 65% مقارنة بعام 2019 «قبل الجائحة»، والذي شهد تسجيل تصرفات عقارية بقيمة 58 مليار درهم.

وقال مسؤولون وخبراء عقاريون لـ«الاتحاد» إن القطاع العقاري في أبوظبي يشهد نشاطاً ملحوظاً في المبيعات منذ عدة سنوات، وهو ما يظهر في الزيادة المتتالية في حجم المبيعات العقارية، مع توالي الكشف عن المزيد من المشاريع العقارية الجديدة الجاذبة للمشترين.

ونمت التصرفات العقارية بأبوظبي العام الماضي بنحو 10.45%، لتسجل أعلى معدل نمو منذ عام 2020، حيث بلغت قيمة التداولات في عام 2023 نحو 87.1 مليار، بنمو 7.6%، وفي عام 2022 نحو 77.6 مليار درهم بنمو 8.5%، فيما شهد عام 2021 تداولات بقيمة 71.5 مليار، وفي عام 2020 تم تسجيل 74 مليار درهم، بنمو يصل إلى 28% مقارنة بعام 2019، الذي شهد تصرفات بقيمة 58 مليار درهم.



وجهة استثمارية

وأكد مركز أبوظبي العقاري أن سوق العقارات في أبوظبي واصل خلال عام 2024 تعزيز مكانته وجهةً رئيسةً للمستثمرين العالميين، حيث سجَّل القطاع 16.735 صفقة بيع بقيمة 58.5 مليار درهم، إضافة إلى 11.514 معاملة رهن عقاري بقيمة 37.7 مليار درهم.

وحقَّقت أبوظبي في عام 2024، رقماً قياسياً في عدد المشاريع العقارية بلغ 38 مشروعاً جديداً طُرِحَت للبيع على المخطط، إلى جانب اكتمال 12 مشروعاً رئيساً، حيث تقدِّم هذه المشاريع عروضاً متنوّعة بتصاميم مبتكَرة وأسعار تنافسية، ما جذب طيفاً واسعاً من المستثمرين.

وقال المهندس راشد العميرة، المدير العام لمركز أبوظبي العقاري بالإنابة، إن النمو المستمر لسوق العقارات في أبوظبي خلال العقد الأخير يعكس استراتيجية تضع استقرار السوق في مقدمة أولوياتها، موضحاً أن إدراج أبوظبي ضمن قائمة أكثر الأسواق العقارية تحسُّناً في مؤشر الشفافية العقارية العالمي 2024، الصادر عن شركة (جيه إل إل) يعكس التزامنا بترسيخ الشفافية والثقة بالقطاع.

وأفاد مركز أبوظبي العقاري بتحقيق زيادة سنوية بنسبة 125% في الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2024، حيث اجتذب القطاع أكثر من 7.86 مليار درهم، وجاءت هذه الاستثمارات من 2302 مستثمر من 105 دول، منها الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وكازاخستان، وروسيا، وفرنسا، والصين.

وقال العميرة: يعكس ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، البيئة الجاذبة للاستثمار بأبوظبي، ويواصل مركز أبوظبي العقاري، من خلال مبادراته وتركيزه المستمر على ثقة المستثمرين، تعزيز مكانة أبوظبي وجهةً مفضَّلةً للاستثمار العقاري بما توفِّره من فرص مميَّزة وعوائد طويلة الأجل.



نمو ملحوظ

وقال الدكتور محمد نعيمات، رئيس مجموعة الحصن للعقارات، إن القطاع العقاري بأبوظبي يشهد نمواً ملحوظاً في المبيعات منذ عدة سنوات، وهو ما يظهر في الزيادة المستمرة في حجم المبيعات العقارية، مؤكداً أن استمرار النمو في حجم التداولات العقارية بأبوظبي، يعكس استدامة نمو القطاع العقاري بالإمارة، مع تعافي القطاع من تداعيات جائحة «كوفيد 19» عام 2020.

وأشار إلى أن توالي الكشف عن المزيد من المشاريع العقارية خلال العام الماضي، والتي تلبي متطلبات فئات متنوعة من المستثمرين، عزز من زيادة المبيعات بالسوق العقاري، متوقعاً أن يواصل السوق أداءه القوي خلال العام الحالي، مع توالي إطلاق المزيد من المشاريع الجاذبة للمشترين.

وتوقع تقرير صادر مؤخراً عن شركة متروبوليتان كابيتال العقارية، نمو سوق العقارات في أبوظبي بنسبة تتراوح بين 30 و40% مدعوماً بعد عوامل تتمثل أبرزها في إطلاق المشاريع الجديدة، مشيراً إلى أنه من بين العوامل الداعمة للنمو زيادة اهتمام المستثمرين، والنمو السكاني الناتج عن انتقال المزيد من الأفراد من دبي إلى أبوظبي، بالإضافة إلى مساهمة المطار الجديد في زيادة النشاط السياحي وجذب الاستثمارات الدولية.



فرص جاذبة

قال أيمن يوسف، المدير الإداري لشركة كولدويل بانكر إن سوق العقارات في أبوظبي يقدم فرصاً جاذبة للمستثمرين الأجانب، مدفوعة بالنمو الاقتصادي القوي، وزيادة السياحة، والاستثمارات الحكومية الاستراتيجية، مشيراً إلى عدة عوامل رئيسة تدعم هذه الفرص الاستثمارية، وفي مقدمتها النمو الاقتصادي والاستثمار الحكومي، ونمو قطاع السياحة والضيافة.

وأشار إلى الطلب المتزايد من المستثمرين لاسيما من من الصين والهند وروسيا والسعودية وفرنسا والمملكة المتحدة، ما يبرز الاهتمام الدولي القوي بالسوق العقاري المحلي.

ولفت يوسف إلى نمو الطلب على العقارات الفاخرة والعقارات عالية الجودة بأبوظبي، متوقعاً أن يشهد العام الحالي المزيد من الطلب على العقارات الفاخرة.

وأكد تقرير صادر عن شركة أستيكو لإدارة العقارات مؤخراً، أن سوق العقارات بأبوظبي يتمتع بموقع جيد للنمو، خاصة مع دخول مطورين جدد إلى السوق، ومجموعة كبيرة من المشاريع المستقبلية.

وأوضح التقرير أن سوق العقارات في أبوظبي شهد خلال الربع الثالث من العام الجاري، استكمال وتسليم نحو 950 وحدة سكنية، لاسيما في مناطق مثل مشروع «نويا» في جزيرة ياس، وجزيرة الجبيل، وشاطئ الراحة.