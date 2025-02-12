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اقتصاد

النفط يتراجع بعد أنباء عن ارتفاع المخزونات

أسعار النفط
12 فبراير 2025 07:23

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعدما أظهر تقرير زيادة في مخزونات الخام الأميركية.
وبحلول الساعة 0130 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتا، أو 0.47 بالمئة، إلى 76.64 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 37 سنتا، أو 0.5 بالمئة، إلى 72.95 دولار للبرميل.
وأنهى التراجع سلسلة مكاسب للأسعار استمرت ثلاثة أيام، وشهدت ارتفاع خام برنت 3.6 بالمئة وصعود الخام الأميركي 3.7 بالمئة.
ومن المقرر أن تصدر بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

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تراجع أسعار النفط
المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
النفط
أسعار النفط
الولايات المتحدة الأميركية
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