الذهب ينهي ارتفاعاً قياسياً قبيل بيانات التضخم الأميركية

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعد ارتفاعها إلى أعلى مستوى على الإطلاق في الجلسة السابقة، فيما يترقب المستثمرون تقريراً مهماً عن التضخم.

وبحلول الساعة 0232 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2895.38 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن صعد إلى مستوى قياسي عند 2942.70 دولار أمس الثلاثاء. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2922.40 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 31.83 دولار للأوقية. ولم يطرأ تغير يذكر على البلاتين إذ سجل 983.15 دولار، في حين ارتفع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 978.75 دولار.



