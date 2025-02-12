142 مليون درهم صافي أرباح «أرامكس» في 2024 بنمو 10%



دبي (الاتحاد)

أعلنت أرامكس، عن نتائجها المالية المدققة للربع الرابع والسنة المالية الكاملة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، حيث أعلنت عن نمو إيراداتها بنسبة 11% على أساس سنوي ليصل إلى 1.7 مليار درهم، وبلغ إجمالي الإيرادات السنوية للشركة 6.32 مليار درهم، بزيادة بواقع 11% مقارنة مع عام 2023.

وارتفع الربح الإجمالي بنسبة 3% خلال الربع الرابع من عام 2024، ليصل إلى 399 مليون درهم، في حين ارتفع الربح الإجمالي لعام 2024 بأكمله بنسبة 6% ليصل إلى 1.5 مليار درهم، بهامش 24%، مدفوعاً بنمو الإيرادات الإجمالية.

وبلغت الأرباح، قبل احتساب الفوائد والضرائب، خلال الربع الرابع من العام 89 مليون درهم، ما يشكل تراجعاً بنسبة 16% مقارنة بالربع الرابع من عام 2023، مع العلم أن الأرباح، قبل احتساب الفوائد والضرائب، خلال الربع الأخير من عام 2023، كانت قد تأثرت إيجاباً ببند غير متكرر، نتيجة تحصيل تسوية مستحقة للشركة بقيمة 15 مليون درهم. وخلال السنة المالية الكاملة، نمت الأرباح، قبل احتساب الفوائد والضرائب بنسبة 11%، لتصل إلى 297 مليون درهم إماراتي، بهامش 5%.

وارتفعت نسبة الضريبة الفعلية خلال السنة المالية الكاملة، المنتهية في 31 ديسمبر 2024، إلى 25%، وجاءت هذه الزيادة نتيجة لتوقع بنود تكاليف غير متكررة، إلى جانب التغيّر في مزيج الأرباح خلال العام، مع مساهمات إضافية في الأرباح من مناطق ذات معدلات ضرائب أعلى.

وبلغ صافي أرباح أرامكس في نهاية العام 142 مليون درهم، أي ما يشكل زيادة بنسبة 10% خلال 2024، مقارنة بعام 2023، في حين تراجع صافي الأرباح إلى 66 مليون درهم خلال الربع الرابع من عام 2024، مقارنة مع 77 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال عثمان الجده، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكس: يسرّنا أن نختتم عام 2024 بنمو في الإيرادات الإجمالية، ما يعكس استمرار الزخم والأداء القوي في جميع قطاعات أعمالنا، فضلاً عن المكاسب التي حققتها أرامكس لزيادة حصتها في الأسواق الرئيسية

وأضاف: «شهد القطاع تحوّلاً مهمًا هذا العام تمثل في تسريع جهود الشركات لنقل عملياتها ومخزونها إلى مناطق قريبة من أسواق المستهلكين الرئيسية، وذلك بهدف رفع كفاءة وسرعة تسليم الطلبيات وتعزيز المرونة، وفي ظل هذه التطورات، أثبتت أرامكس ميزتها التنافسية وقدرتها على التعامل مع التوجه الجديد من خلال حلولها الشاملة والمتكاملة، فحققنا زيادة ملحوظة في أعداد الشحنات للعديد من الشركات التي اعتمدت على أرامكس في نقل مخزونها إلى المناطق المجاورة لأسواقنا الرئيسية، وارتفعت أعداد الشحنات في قطاع الشحن المحلي السريع بنسبة 11%، وقفزت أعداد شحنات قطاع الشحن الدولي السريع بنسبة 20%، فيما يعمل قطاع الخدمات اللوجستية التعاقدية بكامل طاقته الآن تقريباً».