الخميس 13 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

290 مليون درهم أرباح «سبينس» بنمو 14%

290 مليون درهم أرباح «سبينس» بنمو 14%
12 فبراير 2025 14:18

 
دبي (الاتحاد)
أعلنت سبينس عن نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، حيث حققت الإيرادات السنوية مستوى قياسياً بلغ 3.2 مليار درهم، بزيادة 12.3% على أساس سنوي، ويُعزى هذا النمو إلى عدة عوامل منها افتتاح متاجر جديدة، وزيادة مبيعات المنتجات الطازجة وذات العلامة التجارية الخاصة، بالإضافة إلى النمو القوي في المبيعات على أساس المثل بالمثل، وارتفاع معدل التجارة الإلكترونية.
كما شهدت الأرباح قبل احتساب الضرائب نمواً ملحوظاً بنسبة 26.2% لتصل إلى 323 مليون درهم، وارتفع صافي الربح للعام بنسبة بلغت 13.9% ليصل إلى 290 مليون درهم. 

أخبار ذات صلة
"سامسونج" تحقق قفزة في أرباحاها

وقال سونيل كومار، الرئيس التنفيذي لشركة سبينس: كان عام 2024 عاماً مميزاً بكل المقاييس، حيث واصلنا فيه تنفيذ استراتيجية النمو بنجاح، وحققنا بفضل ذلك نتائج مالية قوية على نحو استثنائي، وعقب إدراجنا الناجح في سوق دبي المالي، حققنا نمواً قوياً في الإيرادات، مدفوعاً بزيادة المبيعات على أساس المثل بالمثل وتعزيز حضورنا في كل من الإمارات والسعودية.
وأضاف: يأتي افتتاح متاجر جديدة في مواقع استراتيجية، مثل دبي والرياض، كجزء من استراتيجيتنا للنمو الإقليمي، ونسعى من خلال هذه الخطوة إلى الاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها الأسواق الأكثر حيوية في دول مجلس التعاون الخليجي، مستفيدين من الأوضاع الاقتصادية والديموغرافية المواتية.
وتابع: في حين أن دولة الإمارات لا تزال تمثل محوراً أساسياً لعملياتنا، فإننا نمضي قدماً في توسعنا الاستراتيجي لضمان تقديم خدمات عالية المستوى لعملائنا في جميع أنحاء منطقة الخليج.
وقال كومار: تركيزنا على مواكبة التغير المستمر في متطلبات العملاء، وكفاءة التوريد، والابتكار المستمر، يضعنا في موقع مثالي لتحقيق نمو مستدام وتقديم تجربة تسوّق فريدة للمجتمعات في مختلف أنحاء المنطقة، وبينما نتطلع إلى عام 2025، فإننا على أتمّ الثقة بقدرتنا على الحفاظ على هذا الزخم الإيجابي، ومواصلة تسريع خططنا التوسعية، وتنويع باقة منتجاتنا وخدماتنا، وتعزيز موقعنا الريادي في السوق.

أرباح
آخر الأخبار
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
اقتصاد
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
4 فبراير 2025
"الفلك الدولي" يحدد غرة شهر رمضان في معظم الدول الإسلامية
علوم الدار
تحديد غرة شهر رمضان فلكياً في معظم الدول الإسلامية
اليوم 11:45
"الأعمال الخيريّة العالميّة" تُطلق 80 مشروعا بقيمة 13 مليون في موريتانيا
علوم الدار
"الأعمال الخيرية العالمية" تُطلق 80 مشروعاً بقيمة 13 مليون درهم في موريتانيا
اليوم 13:02
شباب الأهلي.. «الشباك النظيفة» في «الخطوة السابعة»
الرياضة
شباب الأهلي.. «الشباك النظيفة» في «الخطوة السابعة»
اليوم 13:00
مشاركون في "قمة الحكومات": تسريع تبني حلول الذكاء الاصطناعي ضرورة ملحة للحكومات العربية
علوم الدار
مشاركون في "قمة الحكومات": تسريع تبني حلول الذكاء الاصطناعي ضرورة ملحة للحكومات العربية
اليوم 12:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©