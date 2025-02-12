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اقتصاد

أسهم أوروبا تسجل ارتفاعاً قياسياً بدعم من مكاسب «هاينكن»

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12 فبراير 2025 14:19

عواصم (رويترز)
وسعت الأسهم الأوروبية مكاسبها لتسجل صعوداً قياسياً اليوم الأربعاء، مدعومة بارتفاع أسهم شركات صناعة المشروبات، بعد مكاسب قوية لشركة هاينكن، فيما يترقب المستثمرون بيانات تضخم أميركية مهمة.وبحلول الساعة 0812 بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بعد أن أغلق عند مستوى قياسي مرتفع أمس الثلاثاء.
وارتفع المؤشر داكس الألماني 0.2 بالمئة إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.
وقفز سهم هاينكن 11.7 بالمئة، بعد أن أعلنت شركة صناعة الجعة تحقيق أرباح أفضل من المتوقع، وإطلاق برنامج لإعادة شراء الأسهم، فضلاً عن توقعها تحقيق مزيد من النمو العام المقبل.
وقفز سهم منافستها أنهايزر-بوش إنبيف 4.4 بالمئة، في حين زاد مؤشر قطاع الأغذية والمشروبات 1.7 بالمئة ليتصدر المكاسب على المؤشر ستوكس 600.
وارتفع سهم بانكو بي.بي.إم 2.1 بالمئة، بعد أن رفع ثالث أكبر بنك إيطالي الأرباح والتوزيعات المستهدفة حتى 2027 بعد أن أعلن نتائج قوية لعام 2024.
ودفع السهم مؤشر القطاع المصرفي إلى الارتفاع 0.7 بالمئة.
ويترقب المستثمرون بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لاستقاء مؤشرات على توقعات السياسة النقدية الأميركية.

 

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