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اقتصاد

«فلاي دبي» و«بوينج» توقعان اتفاقيات جديدة لبرامج توريد القطع وحلول الطيران

«فلاي دبي» و«بوينج» توقعان اتفاقيات جديدة لبرامج توريد القطع وحلول الطيران
12 فبراير 2025 14:19

 
دبي (الاتحاد)

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أعلنت شركتا «فلاي دبي» و«بوينج»، خلال مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط لصيانة الطائرات (MRO Middle East)، عن توقيع اتفاقيات جديدة تهدف إلى تحسين كفاءة تشغيل أسطول فلاي دبي، وذلك من خلال توفير خدمات متقدمة لتوريد قطع الغيار بالإضافة إلى حلول رقمية مبتكرة.
وتتضمن هذه الاتفاقيات، حزمة الأجزاء المخصّصة، ومجموعات التغيير السريع لمحركات 737MAX، وحلول إدارة المخزون، وتطبيق Jeppesen FliteDeck Advisor.
وقال الكابتن أحمد بن حزيم، نائب الرئيس الأول للعمليات الجوية في فلاي دبي: «يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية مع بوينج للخدمات العالمية، والتي تتيح لنا الاستفادة من حل FliteDeck Advisor، وتأتي هذه الخطوة انسجاماً مع التزامنا بتبني أفضل الممارسات الرقمية لتعزيز كفاءتنا التشغيلية وتحسين أدائنا بشكل عام.
من جانبه، قال أندرو غلوفر، نائب الرئيس الأول للهندسة والصيانة في فلاي دبي: نتطلع إلى مواصلة التعاون الوثيق مع فرق بوينج للخدمات العالمية، والاستثمار في التقنيات التي تعزز كفاءة عملياتنا التشغيلية مع استمرار نمو أسطولنا، كما ستساهم هذه الخدمات في تحسين كفاءة التكاليف وتوفير حلول فورية لدعم عملياتنا.
بدوره، قال ويليام أمبوفو، نائب الرئيس الأول لقطاع التوزيع وسلسلة التوريد في بوينج للخدمات العالمية: امتلاكنا في بوينج محفظة واسعة من الحلول الرائدة والمتكاملة والخبرات الواسعة في قطاع الطيران، يمكننا من تلبية احتياجات عملائنا لدعم عملياتهم التشغيلية بأمان وكفاءة.

فلاي دبي
بوينج
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