«دبي المالي العالمي» يطرح منصةً رقمية جديدة في التكنولوجيا العقارية



دبي (الاتحاد)

أطلق مركز دبي المالي العالمي، منصة تقنية جديدة تُمكّن الجهات الخارجية (الأطراف الثالثة) من الوصول إلى بيانات شاملة حول قطاع العقارات في المركز المالي.

وتمثل المنصة واجهة برمجة التطبيقات (API)، وهي أحدث المبادرات التي أطلقها مركز دبي المالي العالمي، وتعتبر المبادرة الأولى من نوعها وخطوة هامة نحو تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتكنولوجيا والابتكار.

وقالت علياء الزرعوني، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي المالي العالمي: يواصل مركز دبي المالي العالمي إطلاق مبادرات ترسّخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للتكنولوجيا والابتكار، مع التركيز على الخدمات المالية وغيرها من القطاعات التي تركز على المستقبل، ومن خلال توفير المنصة التقنية الجديدة، ستتمكن الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا العقارية سريع النمو من الوصول إلى بيانات مركز دبي المالي العالمي الشاملة والحصول على معلومات حول توجهات السوق في الوقت الفعلي، مما سيساعد المستثمرين وأصحاب العقارات والمستأجرين على اتخاذ قرارات أفضل، والمساهمة في ترسيخ مكانة دبي وجهةً جاذبة للاستثمار العقاري.

وستسهم المنصة في تحقيق مستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 الهادفة إلى زيادة حجم المعاملات وجذب المستثمرين الدوليين وتعزيز مكانة دبي وجهةً رائدة للاستثمار العقاري. علاوةً على ذلك، ستدعم المنصة التقنية الجديدة استراتيجية دبي الرقمية التي تهدف إلى رقمنة جميع جوانب الحياة في المدينة.

وتعد «كيبر»، شركة التكنولوجيا العقارية الرائدة في دبي، أول المشتركين في المنصة التقنية الجديدة، وهي بصدد إطلاق منصة رقمية مُتخصصة ستوفر بيانات دقيقة ومفصلّة حول قطاع العقارات في مركز دبي المالي العالمي بشكل مباشر للمستثمرين وأصحاب العقارات والمستأجرين وعامة الناس.

وللمرة الأولى، يمكن للمستثمرين الجُدد والحاليين تقييم الفرص العقارية المتاحة داخل مركز دبي المالي العالمي من خلال الحصول على بيانات مفصلّة وفورية حول قيم العقارات وعوائد الإيجار وسجلات المعاملات.