الخميس 13 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

اليابان تطلب الإعفاء من الرسوم الجمركية الأميركية

.
12 فبراير 2025 14:21

طوكيو (د ب أ)
قال كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية، إن بلاده طلبت اليوم الأربعاء، أن يتم إعفاء منتجاتها من الصلب والألمنيوم من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي تبلغ نسبتها 25%. وأفادت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية، اليوم الأربعاء، بأن ذلك يأتي بعد أن تعهد ترامب في وقت سابق، بأن تدخل العقوبات حيز التنفيذ الشهر المقبل. 
وذكر كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيماسا هاياشي، أن الحكومة طلبت رسمياً أن يتم إعفاؤها من خلال السفارة اليابانية في الولايات المتحدة. 
ومن جانبه، قال رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا، في البرلمان، وكان قد التقى بترامب الأسبوع الماضي،: «سنتخذ الإجراءات اللازمة، والتي تشمل الضغط على الولايات المتحدة من أجل الحصول على إعفاء، إلى جانب مراقبة أي تأثير محتمل على الاقتصاد الياباني عن كثب». 

أخبار ذات صلة
رئيس وزراء اليابان يؤكد قبول المصابين من غزة للعلاج في بلاده
معرض اليابان التجاري ينطلق بدبي غداً
اليابان
آخر الأخبار
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
اقتصاد
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
4 فبراير 2025
"الفلك الدولي" يحدد غرة شهر رمضان في معظم الدول الإسلامية
علوم الدار
تحديد غرة شهر رمضان فلكياً في معظم الدول الإسلامية
اليوم 11:45
"الأعمال الخيريّة العالميّة" تُطلق 80 مشروعا بقيمة 13 مليون في موريتانيا
علوم الدار
"الأعمال الخيرية العالمية" تُطلق 80 مشروعاً بقيمة 13 مليون درهم في موريتانيا
اليوم 13:02
شباب الأهلي.. «الشباك النظيفة» في «الخطوة السابعة»
الرياضة
شباب الأهلي.. «الشباك النظيفة» في «الخطوة السابعة»
اليوم 13:00
مشاركون في "قمة الحكومات": تسريع تبني حلول الذكاء الاصطناعي ضرورة ملحة للحكومات العربية
علوم الدار
مشاركون في "قمة الحكومات": تسريع تبني حلول الذكاء الاصطناعي ضرورة ملحة للحكومات العربية
اليوم 12:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©