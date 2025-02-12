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اقتصاد

«نيكاي» يرتفع بدعم من أسهم التكنولوجيا

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12 فبراير 2025 14:22

طوكيو (رويترز) 
ارتفع المؤشر نيكاي عند الإغلاق، اليوم الأربعاء، بدعم من أسهم التكنولوجيا، لكن المخاوف من سياسة الرسوم الجمركية الأميركية حدت من المكاسب.وصعد نيكاي 0.42 بالمئة إلى 38963.7 نقطة عند الإغلاق، بعد أن سجل خسائر طفيفة لفترة وجيزة. غير أنه حقق مكاسب بنسبة 0.78 بالمئة في وقت سابق من الجلسة.
ومحا المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً خسائره، واستقر عند 2733.33 نقطة عند الإغلاق.
وقال شوتارو ياسودا، محلل الأسواق لدى مختبر توكاي طوكيو للذكاء الاصطناعي: «رغم أن سياسة الرسوم الجمركية الأميركية لا تستهدف اليابان مباشرة، فإن تصاب السوق بالقلق، كلما سمعنا أي شيء جديد عن هذا الموضوع».
وأضاف: «قطاع السيارات هو الأكثر حساسية لقضايا الرسوم الجمركية».
وقرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الاثنين، رفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 25 بالمئة من 10 بالمئة، وألغى إعفاء بعض الدول ومنتجات بعينها، وتعهد بالإعلان عن رسوم جمركية عكسية على مختلف الدول في غضون أيام.
وتراجع المؤشر ناسداك الليلة الماضية، لكن المؤشرين داو جونز الصناعي وستاندرد آند بورز 500 ارتفعا.
ومن بين الأسهم التي دعمت مؤشر نيكاي، سهم شركة أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق، الذي قفز 3.41 بالمئة، وسهم مجموعة سوفت بنك التي تستثمر في الشركات الناشئة بمجال الذكاء الاصطناعي، بعد صعوده 3.79 بالمئة.
ونزلت أسهم قطاع السيارات 0.91 بالمئة، مع تراجع سهم تويوتا موتور بنفس النسبة، وهبوط سهم هوندا موتور 1.34 بالمئة، وانخفاض سهم نيسان موتور 5.88 بالمئة.
ومن بين 225 سهماً مدرجاً على المؤشر نيكاي، ارتفع 96 وانخفض 127 واستقر سهمان.

 

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