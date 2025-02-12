شراكة بين «أبوظبي للاستثمار» و«تعليم» لإطلاق أولى مدارس هارو بأبوظبي



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت تعليم القابضة، المدرجة في سوق دبي المالي، بالتعاون مع شركة مدارس هارو الدولية المحدودة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، عن خطط لإنشاء أولى مدارس هارو الدولية في الإمارات، والمقرر بناؤها في جزيرة السعديات في إمارة أبوظبي.

ويأتي هذا الإعلان، بعد حصول المدرسة على موافقة دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، وتوقيع اتفاقية مساطحة لاستئجار الأرض في جزيرة السعديات.

وقال مبارك حمد المهيري، وكيل دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي: «تحرص دائرة التعليم والمعرفة على دعم الاستثمار في قطاع التعليم وتعزيز الخطوات الرامية لإثراء تجربة الطالب التعليمية، يأتي إطلاق مدرسة هارو ليؤكد مكانة أبوظبي وجهة رائدة للتميز التعليمي، ما يعزز المشهد التعليمي في الإمارة. ونتطلع إلى مواصلة تقديم تجارب تعليمية مبتكرة وقيّمة للطلبة، واستقطاب المزيد من المؤسسات التعليمية المرموقة».

بدوره، قال بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: يشكل تأسيس مدرسة هارو أبوظبي خطوة مهمة نحو تعزيز رؤية الإمارة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة، ويوفر برنامج المساطحة الذي يديره مكتب أبوظبي للاستثمار فرصاً استثنائية للمؤسسات العالمية الرائدة للنمو والازدهار، بما يحقق قيمة مستدامة للإمارة، ويؤكد هذا النهج التزامنا بتعزيز الشراكات التي تسهم في تحسين جودة الحياة وتمكين القادة الشباب، وترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للابتكار والتعليم والتميز.

من جهته، قال إدوارد هوبارت، سفير بريطانيا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة: يعد افتتاح مدرسة هارو الدولية في دولة الإمارات بمثابة شهادة على العلاقات الوطيدة بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات في مجال التعليم، ويؤكد حرصنا المشترك على التميز الأكاديمي.

وقال خالد الطاير، رئيس مجلس إدارة شركة 4000«تعليم»: يأتي إطلاق مدرسة هارو أبوظبي، وهي أول مدرسة دولية تابعة لعلامة هارو في دول مجلس التعاون الخليجي، ضمن إطار خططنا للتوسع الاستراتيجي والدخول في قطاع التعليم فائق التميز، ما يعكس التزامنا بتحقيق التفوق الأكاديمي ورغبتنا في تعزيز ريادتنا في صياغة مستقبل التعليم في دولة الإمارات، كما يتماشى إطلاق مدرسة هارو أبوظبي مع استراتيجية النمو التي أعلنتها«تعليم»، خلال الطرح العام الأولي، والقائمة على الاستثمار في بناء مدارس جديدة ومتطورة تلبي احتياجات المجتمعات عالية الطلب، والارتقاء بجودة التعليم للطلاب كافة في جميع أنحاء الإمارات.



وتُعد مدرسة هارو أبوظبي إضافة قيمة لمحفظة«تعليمش، والتي تضم 34 مدرسة، حيث تمهد الشركة لدخول سوق التعليم فائق التميز، وفتح آفاق جديدة للنمو، كما تشكل هذه الخطوة إضافة نوعية لبرنامج مساطحة التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار، والذي يتيح للمستثمرين الإماراتيين تطوير مشاريع البنية التحتية طويلة الأجل على الأراضي الحكومية، مما يعزز جودة الحياة في إمارة أبوظبي ويستقطب الاستثمارات في المشاريع التي تتوافق مع الرؤية الاستراتيجية للإمارة.

وتعد مدرسة هارو أبوظبي أولى مدارس هارو الدولية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وسيتم بناء المدرسة المرموقة على أرض بمساحة 70 ألف متر مربع في موقع متميز، ومن المقرر أن تفتح أبوابها للطلاب في منتصف عام 2026، بدءاً باستقبال الطلاب من مرحلة رياض حتى السنة الدراسية السادسة، لتتوسع بعد ذلك تدريجياً إلى الصفوف الدراسية الأعلى. وستبلغ الطاقة الاستيعابية للمدرسة إلى 1800 طالب. وستبدأ المدرسة قريباً باستقبال طلبات الأسر والطلاب المهتمين، على أن تفتح باب التسجيل في أكتوبر 2025.



