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اقتصاد

«المركزي الهندي» يتدخل للحد من مضاربات سوق الصرف

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12 فبراير 2025 14:24

نيودلهي (د ب أ)
قال مصدر مطلع إن بنك الاحتياط (المركزي) الهندي تدخّل في سوق الصرف خلال الأسبوع الحالي للحد من المضاربات على الروبية الهندية، وهي خطوة مفاجئة للمتعاملين الذين توقعوا عدم تدخل البنك في سوق العملة تحت قيادة المحافظ الجديد. 
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه بعد سلسلة الانخفاضات القياسية لسعر الروبية خلال الأسابيع الأخيرة، ارتفعت العملة الهندية أمام الدولار أمس بنسبة 1%، وهو أكبر ارتفاع يومي لها منذ أكثر من عامين وأكبر ارتفاع بين العملات الآسيوية. 
يأتي ارتفاع الروبية قبل اللقاء المنتظر لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال الأسبوع الحالي. 
وتعتبر الهند من بين الدول الأشد عرضة لمخاطر تداعيات اعتزام ترامب تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في مجال الرسوم الجمركية مع دول العالم. 
في الوقت نفسه فإن ارتفاع الروبية عن مستوياتها المنخفضة القياسية، سيساعد في تهدئة التوترات المرتبطة بسعر الصرف بين الولايات المتحدة والهند. وبحسب متعاملين في سوق الصرف، كان تدخل البنك المركزي الهندي خلال الجلستين السابقتين كبيراً. 

المركزي الهندي
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