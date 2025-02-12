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اقتصاد

8300 زائر بمعرضي «صيانة الطائرات» و«التصميم الداخلي»

8300 زائر بمعرضي «صيانة الطائرات» و«التصميم الداخلي»
12 فبراير 2025 14:24


دبي (الاتحاد)
اختتم معرض الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات، ومعرض الشرق الأوسط للتصميم الداخلي للطائرات 2025، فعالياتهما في دبي، مسجّلين أكبر دورة لهما حتى الآن.
واستقبل الحدث، الذي انعقد على مدار يومين، أكثر من 8300 زائر، بزيادة قدرها 11% مقارنة بالعام السابق، إضافة إلى مشاركة 268 جهة عارضة من أكثر من 100 دولة، الذين استعرضوا أحدث منتجاتهم وخدماتهم في سوق ما بعد البيع.
وقال دانكان فالنتاين، مدير تطوير المبيعات في «فلاي دوكس»: وفر كّل معرض الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات، ومعرض الشرق الأوسط للتصميم الداخلي للطائرات، تجربة استثنائية لنا، حيث جمعا تحت مظلتهما جميع عملائنا في مكان واحد، مع التركيز على كيفية تطوير الأعمال وتعزيز التعاون، ويمثل الشرق الأوسط سوقاً رئيسية تشمل ابتداءً من مكونات المحركات إلى الأساطيل الكاملة، نحن في فلاي دوكس ملتزمون بشدة بهذه المنطقة سريعة النمو، ونتطلع إلى المساهمة في دفع عجلة الابتكار وتطوير شراكات قوية خلال السنوات المقبلة.
وتضمنت قائمة الإعلانات والاتفاقيات البارزة خلال الحدث كشفت الاتحاد للطيران الهندسية، إحدى الشركات العالمية الرائدة في خدمات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات، عن خطتها لمضاعفة إيراداتها من حوالي 270 مليون دولار في نهاية عام 2023 إلى 540 مليون دولار بحلول عام 2030، إلى جانب توسيع قدراتها التشغيلية، عبر إضافة مساحات حظائر طائرات جديدة في أبوظبي، وذلك في إطار استراتيجيتها الطموحة للنمو. كما أعلنت ساتاير، إحدى شركات خدمات إيرباص، والاتحاد للطيران الهندسية عن عزمهما إبرام اتفاقية لتطوير حل متكامل لسلسلة توريد خدمات المواد، ما يعكس التطورات المتسارعة في القطاع، والاستثمارات المستمرة في المنشآت والتقنيات الجديدة.

معرض الشرق الأوسط لصيانة وتجديد الطائرات
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