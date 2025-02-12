"ايدج" تُطلق "باورتيك" لتطوير وإنتاج محركات الطائرات عالية الأداء

أعلنت "ايدج"، إحدى المجموعات الرائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، عن إطلاق "باورتيك"، وهي شركة جديدة تُركز على تطوير وإنتاج محركات الطائرات عالية الأداء وأنظمة الدفع الكاملة.

ومع طموحها الواضح للمنافسة في السوق العالمية لأنظمة الدفع، ستوفر "باورتيك" محركات موثوقة ومخصصة لأغراض الطيران المدني والدفاع.

وتأسست "باورتيك" بهدف تلبية الطلب العالمي المتزايد على أنظمة الدفع، بالنظر إلى التوسّع السريع في صناعة الطيران والمنصات المستقلة عبر قطاعات متعددة.

وبالإضافة إلى تلبية احتياجات الأسواق الدولية، ستعمل "باورتيك" على تعزيز محفظة إيدج من خلال خلق آليات تعاون تكاملي، ودعم أداء الطائرات المسيرة والأنظمة المستقلة من إيدج مع تقديم حلول مرنة للأسواق المحلية والعالمية.

وقال خالد الزعابي، رئيس قطاع المنصات والأنظمة إن إطلاق باورتيك خطوة استراتيجية نحو دخول السوق العالمية لأنظمة الدفع، إلى جانب تحسين قدرات ايدج في مجال أنظمة الطيران والأنظمة المستقلة، مشيراً إلى أنه من خلال تطوير حلول مخصصة ذات تطبيقات محددة، فإننا نعزز بدورنا مكانتنا في الأسواق بهدف خلق فرص جديدة للابتكار والتعاون، كما يؤكد هذا النهج على طموحنا لبناء منظومة تصنيع قوية ومستدامة في دولة الإمارات.

وتمثل إضافة "باورتيك" إلى محفظة إيدج خطوة مهمة نحو بناء منظومة متكاملة للمنصات المستقلة والطائرات الأخرى، وستؤدي الشركة الجديدة دورًا رئيسيًا في دعم الاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات مع اتاحة الفرص في تعزيز وجودها في الأسواق المحلية والدولية على حد سواء.