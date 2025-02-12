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اقتصاد

النفط يتراجع بعد تقرير عن ارتفاع المخزون الأميركي

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12 فبراير 2025 16:34

عواصم (رويترز) 
تراجعت أسعار النفط واحداً بالمئة اليوم الأربعاء لتنهي سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام، وذلك بعدما أشارت مصادر في قطاع النفط إلى زيادة في مخزونات الخام الأميركية، وبعد تصريحات تميل إلى التشديد النقدي من جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، ألمحت إلى إبطاء وتيرة خفض سعر الفائدة هذا العام.

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وبحلول الساعة 0936 بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 67 سنتاً، أو 0.87 بالمئة، إلى 76.33 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 75 سنتاً، أو 1.02 بالمئة، إلى 72.57 دولار للبرميل.
وجاء التراجع بعد سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام، وشهدت ارتفاع خام برنت 3.6 بالمئة والخام الأميركي 3.7 بالمئة.
وقال هاري تشيلينجويريان رئيس البحوث لدى مجموعة أونيكس كابيتال: «عادت أسعار النفط إلى الاتجاه الهبوطي مع تأثر المعنويات بأوضاع الاقتصاد الكلي، إذ أشار جيروم باول إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة».
وذكر باول أمس الثلاثاء أن الاقتصاد في وضع جيد، وأن البنك المركزي ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة، لكنه مستعد للقيام بذلك إذا انخفض التضخم أو ضعفت سوق العمل.
ومن شأن ارتفاع سعر الفائدة زيادة تكلفة الاقتراض، وهو ما قد يبطئ النشاط الاقتصادي، ويضعف الطلب على النفط.
وأفادت مصادر نقلاً عن بيانات معهد البترول الأميركي أمس بأن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم، زادت 9.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السابع من فبراير.
كما قالت المصادر إن بيانات معهد البترول الأميركي أظهرت انخفاض مخزونات البنزين 2.51 مليون برميل وتراجع مخزونات نواتج التقطير 590 ألف برميل.

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