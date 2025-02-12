«أدنوك للغاز» تبرم اتفاقيةً مع مؤسسة النفط الهندية لتوريد الغاز الطبيعي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «أدنوك للغاز» بي إل سي، عن توقيع اتفاقية تمتد لـ 14 عاماً لتوريد 1.2 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال مع مؤسسة النفط الهندية المحدودة (IndianOil )، أكبر شركة متكاملة ومتنوعة للطاقة في الهند.

وبموجب هذه الاتفاقية تحولت اتفاقية البنود الأساسية التي تم توقيعها سابقاً إلى اتفاقية شراء ملزِمة على أن يبدأ تسليم الشحنات الأولى بدءاً من عام 2026.

وتساهم هذه الاتفاقية التي تم توقيعها بين الشركتين وتتراوح قيمتها الإجمالية خلال مدة سريانها البالغة أكثر من 14 عاماً بين 25.7 إلى 33 مليار درهم (7 -9 مليارات دولار)، في تعزيز وتطوير التعاون بين الشركتين الرائدتين في قطاع الغاز.

وقالت فاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للغاز»: «تساهم هذه الاتفاقية في تعزيز شراكتنا طويلة الأمد مع مؤسسة النفط الهندية (IndianOil ) كما تؤكد علاقات التعاون الراسخة والحيوية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند الصديقة في مجال الطاقة. وبصفتها مورِّداً مسؤولاً وموثوقاً للغاز منخفض الكربون، تتطلع 'أدنوك للغاز' إلى دعم خطط الهند للاعتماد على الغاز بنسبة 15% في مزيج الطاقة الأساسي لديها بحلول عام 2030».

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن استراتيجية الشركة التي تهدف إلى توسيع قاعدة عملائها. حيث قامت الشركة خلال العامين الماضيين بتوقيع عِدة اتفاقيات لتوريد الغاز الطبيعي المسال بلغت. وتراوحت الكميات التي تم التعاقد لتوريدها بين 400 ألف و 1.2 مليون طن سنوياً خلال 14 عاماً مما يعزز مكانتها كمورد موثوق ومسؤول للغاز إلى الأسواق الرئيسية التي تشهدا نموًا في آسيا ومن ضمنها سوق الغاز في الهند.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيتم توريد إمدادات الغاز الطبيعي المسال من منشأة أدنوك للغاز لتسييل الغاز في جزيرة داس والتي تبلغ قدرتها الإنتاجية 6 ملايين طن سنوياً. وجدير بالذكر، أن هذه المنشأة التي تُعدّ ثالث أقدم مصنعِ للغاز الطبيعي المسال في العالم، قامت بتصدير أكثر من 3,500 شحنة من هذا المورد إلى العالم منذ بدء عملياتها التشغيلية.