«وول ستريت» تفتح على انخفاض حاد

(رويترز)

هبطت مؤشرات وول ستريت الرئيسية عند الفتح اليوم الأربعاء مع تفاقم المخاوف من أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لن يخفض أسعار الفائدة قريباً بعد قراءة للتضخم أعلى من المتوقع.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 236.0 نقطة أو 0.53 بالمئة إلى 44357.7 نقطة.

وتراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 43.4 نقطة أو 0.72 بالمئة إلى 6025.08 نقطة. كما نزل المؤشر ناسداك المجمع 207.3 نقطة أو 1.06 بالمئة إلى 19436.511 نقطة.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في يناير، مما عزز اتجاه البنك المركزي الأميركي إلى عدم التعجل في استئناف خفض أسعار الفائدة وسط تزايد الغموض الذي يكتنف الاقتصاد.

وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل اليوم الأربعاء إن مؤشر أسعار المستهلكين صعد 0.5 بالمئة الشهر الماضي بعدما زاد 0.4 بالمئة في ديسمبر.

وخلال الاثني عشر شهراً حتى يناير، ارتفع المؤشر ثلاثة بالمئة بعدما أن صعد 2.9 في المدة نفسها حتى ديسمبر.