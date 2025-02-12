الخميس 13 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

ترامب يدعو إلى خفض الفائدة لمواكبة الرسوم الجمركية الجديدة

مقر البنك المركزي الأميركي
12 فبراير 2025 19:05

واشنطن (أ ف ب) 
اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء أن على الاحتياطي الفدرالي خفض معدل الفائدة سريعاً لمواكبة الرسوم الجمركية التي يريد فرضها على الواردات.

أخبار ذات صلة
تراجع أسعار الذهب
الذهب يقترب من أعلى مستوى في شهر

وقال ترامب عبر شبكته الاجتماعية تروث سوشال: «يجب خفض المعدل، وهذا أمر يجب أن يتماشى مع التعريفات الجمركية المقبلة».
في الأثناء، أظهرت بيانات حكومية نشرت الأربعاء أن معدل التضخم الاستهلاكي في الولايات المتحدة تسارع بشكل غير متوقع في الشهر الماضي ليبلغ 3%، بعد أن بلغ 2,9% في ديسمبر.
وألقى ترامب باللوم على سلفه الديموقراطي جو بايدن، وكتب في منشور على منصته «رفع بايدن التضخم».
وقال رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول الثلاثاء خلال جلسة الاستماع نصف السنوية أمام لجنة بمجلس الشيوخ إنه لا يرى «أي إلحاح» في خفض الفائدة في المستقبل القريب.
وأشار باول إلى أن التضخم ظل «مرتفعاً إلى حد ما» في الولايات المتحدة، أعلى من هدف 2% في الأمد المتوسط، في حين ظلت غالبية المؤشرات الاقتصادية الأخرى جيدة إلى حد كبير، وخصوصا سوق العمل، وهي أولوية أخرى للاحتياطي.
سجل الاقتصاد الأميركي نمواً بنسبة 2,8% عام 2024، ويظل معدل البطالة في المستوى المسجل خلال ولاية الرئيس السابق جو بايدن (نحو 4%).
بعد خفض معدل الفائدة بمقدار نقطة مئوية واحدة في اجتماعاته الثلاثة الأخيرة عام 2024، قرر الاحتياطي الفدرالي التوقف في أواخر يناير، مفضلاً التأكد من عودة التضخم إلى هدفه قبل استئناف خفض الفائدة.
لكن الاحتياطي الفدرالي حذر بشأن آفاق الاقتصاد الأميركي. واعتبر أحد مسؤوليه أن الآفاق «غير مؤكدة إلى حد كبير، وخصوصاً في ما يتصل بالسياسات المالية والتجارية والهجرة والتنظيمية».
بدورها، أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن الرسوم الجمركية، ومناخ عدم اليقين الناتج منها، من شأنه أن يلقي بثقله على الاقتصاد الأميركي هذا العام، مع تأثيره على كل من الإنفاق الاستهلاكي، المحرك الرئيسي للنمو في الولايات المتحدة، والاستثمارات التي تغذي النمو المستقبلي.

الفائدة الأميركية
آخر الأخبار
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
اقتصاد
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
4 فبراير 2025
"الفلك الدولي" يحدد غرة شهر رمضان في معظم الدول الإسلامية
علوم الدار
تحديد غرة شهر رمضان فلكياً في معظم الدول الإسلامية
اليوم 11:45
"الأعمال الخيريّة العالميّة" تُطلق 80 مشروعا بقيمة 13 مليون في موريتانيا
علوم الدار
"الأعمال الخيرية العالمية" تُطلق 80 مشروعاً بقيمة 13 مليون درهم في موريتانيا
اليوم 13:02
شباب الأهلي.. «الشباك النظيفة» في «الخطوة السابعة»
الرياضة
شباب الأهلي.. «الشباك النظيفة» في «الخطوة السابعة»
اليوم 13:00
مشاركون في "قمة الحكومات": تسريع تبني حلول الذكاء الاصطناعي ضرورة ملحة للحكومات العربية
علوم الدار
مشاركون في "قمة الحكومات": تسريع تبني حلول الذكاء الاصطناعي ضرورة ملحة للحكومات العربية
اليوم 12:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©